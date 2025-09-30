Vestida por Dolce & Gabbana, Wanda Nara acaparó todos los flashes en la red carpet de los Martín Fierro

Se lució con un vestido a lunares inspirado en la estética pin-up y sumó accesorios de lujo: joyas Jean Pierre y pañuelo Hermès.

Wanda Nara volvió a sorprender en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025 con un look que remite a la elegancia retro. La empresaria y conductora eligió un vestido Dolce & Gabbana en color negro con estampado de lunares blancos, muy ajustado al cuerpo y de largo por debajo de la rodilla, con un escote mega pronunciado que marcó la silueta al 100%.

El diseño fue acompañado por un abrigo de piel sintética en color negro, que llevó puesto sobre los hombros, y un pañuelo de seda de la maison Hermès estampado en tonos naranjas, rojos y blancos que cubrió su cabeza, al mejor estilo de las divas del cine clásico.

Wanda Nara con look a lunares. (Foto: Movilpress).

Como complemento del conjunto, sumó un par de lentes de sol XL oscuros que reforzaron la impronta vintage del estilismo.

Wanda Nara en los Martín Fierro. (Foto: Movilpress).

Los accesorios también tuvieron un rol clave: Wanda llevó una cartera rígida con estampado geométrico y detalles de frutas en relieve, otra pieza de Dolce & Gabbana, que contrastó con el vestido de lunares.

Además, lució joyas de Jean Pierre: anillos llamativos, un brazalete dorado y aros discretos, todos combinados con un esmaltado de uñas en rojo profundo.

Wanda Nara, al mejor estilo diva de Hollywood. (Foto: Movilpress).

Para completar el look, optó por un par de stilettos negros de charol con punta afilada, que estilizaron aún más la figura. El peinado quedó escondido bajo el pañuelo, al dejar como protagonista el accesorio, mientras que el make up se centró en una piel iluminada, labios nude con delineado marcado y pestañas XL.

Con este estilismo, Wanda Nara marcó uno de los momentos más llamativos de la gala, en un mix de glamour clásico y detalles contemporáneos.

¿Qué te pareció su apuesta de moda?