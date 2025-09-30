Telenoche ganó el Premio Martín Fierro 2025 a Mejor noticiero nocturno. Dominique Metzger y Nelson Castro subieron al escenario junto a todo el equipo a recibir la estatuilla.

“Muchas gracias a todos, fundamentalmente a APTRA”, dijo la conductora. Y aseguró: “Estamos muy felices, Telenoche es un noticiero que está cumpliendo 60 años en la pantalla y poder seguir con el compromiso con el que arrancó Mónica. Andrés Percivale también es todo un legado. Así que para mí el orgullo y el honor de trabajar con Nelson”.

Telenoche ganó el Martín Fierro a Mejor noticiero nocturno: los discursos de Nelson Castro y Dominique Metzger (Foto: Telefe)

A su turno, Castro expresó: “Muchas gracias APTRA. Y en esta hora el recuerdo para por supuesto Ricardo Ravanelli, Mariano Thieberger y a todos ellos que son los que hacen Telenoche. Sin el equipo no se puede hacer absolutamente nada”.

Luego destacó la alegría de tener una compañera como Dominique y repasó los nombres de los periodistas que formaron parte del ciclo en todos estos años. “El recuerdo para los colegas a quienes queremos, respetamos y valoramos y nos hacen ser mejores por la calidad de lo que hacen”, sostuvo.

Antes de agradecer y despedirse, compartió una reflexión sobre el desafío de comunicar la coyuntura argentina: “El periodismo honesto es un instrumento clave para hacer a las sociedades más plurales y transparentes. Algo de lo cual la sociedad tiene enorme necesidad”.

Ovación y emoción en los premios Martín Fierro 2025 a la TV: así fue el homenaje a Jorge Lanata

El legado de Jorge Lanata tuvo un lugar central en la fiesta de los premios Martín Fierro 2025 que se celebraron en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

“Llegó un momento muy esperado porque esta noche falta alguien. Falta él. Alguien que marcó un antes y un después en el periodismo de la Argentina”, dijo Santiago del Moro, conductor de la ceremonia, antes de que se emitiera un tape que recorrió la carrera y algunas grandes frases del periodista.

Mientras avanzaban las imágenes se podían escuchar algunas de las reflexiones del conductor de PPT (eltrece) sobre sus valores y su temprana pasión por comunicar. “Mirá, yo soy Jorge, no soy Lanata, yo soy Jorge y viví en Sarandí cuando era chiquito e iba a un colegio bastante insoportable. Yo empecé a laburar a los 14 años, pero ya me hice grande, ¿Me entendés? Porque ya tenía otras preocupaciones, qué sé yo cuál era mi sueño. Alquilar un departamento y ser redactor de 7 días y eso”, dice al comienzo del homenaje.

Así fue el conmovedor homenaje a Jorge Lanata en los Martín FIerro 2025. (Foto: Radio Mitre / Captura Telefe)

Y agrega: “Yo fui a los 18 años, o sea, todo lo que me pasó después fue gratis, yo nunca me imaginé todo lo que después pasó. Se hizo la primera reunión de producción, me pregunta alguien: ‘¿Vos por dónde vas a caminar?’ No sé por dónde voy a caminar. Yo creo en el periodismo porque el alrededor es injusto y te enoja, te enoja el abuso de poder, te enoja que se abusen de los tipos más débiles, te enoja que haya situaciones injustas y entonces laburás para eso”.

Luego, muestra su lado más sensible y remarca que sus hijas fueron la mayor alegría de su vida: “Si soy mejor periodista que mejor padre, pero creo que soy, que soy buen padre. Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes, vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Vivan todo lo que puedan”.

Jorge Lanata fue ovacionado por todos los presentes el Hotel Hilton durante la entrega de los premios Martín FIerro 2025 a la TV. (Foto: Captura Telefe)

“Yo lo que quiero que quede de mí, si alguna vez hablan de mí cuando yo no esté, es que yo traté de buscar la mayor libertad posible, o sea, a mí me gustaría que dijeran ‘este fue un tipo lo más libre del libre, hice todo lo que quise y todo lo que pude’. La plegaria dice así: que el camino venga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol te dé siempre en la cara, que la lluvia caiga lentamente en tu campo y hasta que volvamos a vernos, que Dios te tenga en la palma de su mano. Gracias”, completa el mismo Jorge al cierre de este conmovedor momento.

Después de esas palabras, todos los presentes se levantaron y ovacionaron al periodista. Entre los presentes se encontraban sus hijas Lola y Bárbara, quienes no pudieron ocultar la emoción.