Espectáculos

Santiago del Moro se llevó el Oro en los Premios Martín Fierro 2025: todos los ganadores

Published

La celebración de Aptra tuvo su gran noche. Las palabras del conductor de Gran Hermano al llevarse el máximo galardón. Los vencedores, los nominados y los más destacados de la celebración

El evento más importante de la televisión argentina, se dio cita este lunes 29 de septiembre. Los Premios Martín Fierro 2025 tuvieron su noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero con todas las figuras y quienes hacen nuestra pantalla chica local.

Con Santiago del Moro a la cabeza y las palabras de Luis Ventura, presidente de Aptra, para dar inicio a la gala, se distinguieron a quienes se destacaron durante la temporada 2024 en la televisión de aire. Al final de la noche, fue el mismo conductor de la gala quien se llevó el Oro y le tocó anunciarse como el dueño del premio máximo.

“Ya nos estamos yendo, pero antes falta el gran premio de la noche. Ganador, ganadora o ganadores del Martín Fierro de Oro es para… ¡Santiago del Moro!“, gritó, al ver su nombre en el sobre, lo que provocó que se agarre la cara con las manos, asombrado. Cuando llegó el momento de agradecer, recordó sus inicios y algunos pasos importantes en su vida.

La sonrisa de Santiago delLa sonrisa de Santiago del Moro con el Oro del Martín Fierro 2025 (Gustavo Gavotti)

”Gracias. Hace un par de años que me decían: “Te lo podés llevar, te lo podés llevar”. Pensé que este momento nunca iba a llegar y este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí, a que cuando todo el mundo te dice: ‘No, no podés, no servís, no tenés ningún contacto, las cosas no se van a dar’”, resaltó.

“Hay mucha gente que me ha inspirado, mucha gente que está acá, mucha gente que ha confiado en mí, que me ha dado laburo, otra que no confió tanto y le demostré con trabajo que todo se puede. Este es el fruto de un chico que un día soñó desde un lugar muy chiquito hacer esto. Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias, Aptra. Y aguante la televisión, carajo. ¡Viva Argentina! ¡Los amo! Gracias por todo”, concluyó Del Moro, acariciado por los aplausos del salón.

"Pensé que este momento nunca“Pensé que este momento nunca iba a llegar y este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí”, destacó Del Moro

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025

Reality

  • Cantando 2024 – América
  • Gran Hermano 2024 – Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece

Interés General

  • La Noche de Mirtha – Eltrece
  • Nara que ver – El Nueve
  • Susana Giménez – Telefe
Susana Giménez con su galardónSusana Giménez con su galardón en la terna Interés General por su programa (Maximiliano Luna)

Noticiero Nocturno

  • América Noticias – América
  • Telefe Noticias – Telefe
  • Telenoche – Eltrece

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece
  • Soledad Larghi – América Noticias – América
  • Romina Manguel – Opinión pública- El Nueve
  • Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe
  • Nelson Castro – Telenoche – Eltrece
  • Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve
Maru Botana, Damián Betular yMaru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis ganaron como Jurado por su labor en Bake Off Famosos (Maximiliano Luna)

Ficción

  • El Encargado – Eltrece
  • El Método – El Nueve
  • Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
  • Margarita – Telefe

Magazine

  • A la Barbarossa – Telefe
  • Cortá por Lozano – Telefe
  • DDM – América
  • Mañanísima – Eltrece

Big Show

  • Bake Off Famosos – Telefe
  • La noche perfecta – Eltrece
  • Noche al Dente – América

Labor en conducción femenina

  • Pamela David – Desayuno americano – América
  • Mariana Fabbiani – DDM – América
  • Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe
  • Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe
  • Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe
  • Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece
  • Iván de Pineda – Escape perfecto/ Iván de viaje – Telefe
  • Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe
  • Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece

Panelista

  • Luis Bremer – A la tarde – América
  • Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve
  • David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve
  • Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! – Eltrece
  • Escape perfecto – Telefe
  • Los 8 escalones – Eltrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe
  • Cecilia Insinga – Arriba Argentinos /Mediodía Noticias – Eltrece
  • Oliver Quiroz – A la tarde – América
  • Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe

Humorístico

  • Bendita – El Nueve
  • Pares de comedia – NET
  • Pasó en América – América
Oliver Quiroz se impusoOliver Quiroz se impuso como Cronista/ Movilero en la edición 2025 de los Premios Martín Fierro

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece
  • Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece
  • Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo – Margarita – Telefe
  • Natalia Oreiro – Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
  • Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece

Periodístico

  • A la tarde – América
  • GPS – América
  • LAM – América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos – Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson – Telefe
  • Telenueve Central – El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa – Telefe
  • Comer para creer – América
  • Qué mañana! – El Nueve
Daniel Gómez Rinaldi, Maia ChacraDaniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra y Mariano Peluffo con su premio a Qué mañana! como ciclo gastronómico

Revelación

  • Lola Abraldes – Margarita – Telefe
  • Mora Bianchi – Margarita – Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – Televisión Pública
  • Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece
  • Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi – Telefe
  • Pasión de Sábado – América
  • Planeta 9 – El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos – Eltrece
  • El Noticiero de la Gente – Telefe
  • Telenueve al Mediodía – El Nueve

Deportivo

  • Carburando – Eltrece
  • Conmebol Libertadores – Telefe
  • Copa América – Telefe
  • Juegos Olímpicos París 2024 – Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe
  • Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe
  • Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe
Julia Calvo ganó como ActrizJulia Calvo ganó como Actriz de reparto por su labor en Margarita (Maximiliano Luna)

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Julia Calvo – Margarita – Telefe
  • Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece
  • Verónica Llinás – El fin después del amor – Eltrece

Actor de reparto

  • Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
  • Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
  • Rafael Ferro – Margarita – Telefe

Cultural / educativo

  • Argentina de Película – América
  • Proyecto Tierras – Telefe
  • Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

  • Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece
  • Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita, Telefe
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado – eltrece
La felicidad de Isabel MacedoLa felicidad de Isabel Macedo con su Martín Fierro (RS Fotos)

Viajes / turismo

  • Iván de viaje – Telefe
  • Resto del mundo – Eltrece
  • Tenés que ir – El Nueve

Programa de Servicio

  • ADN buena salud – Televisión Pública
  • BA Emergencias – El Nueve
  • Intelexis Mujer – NET

Director

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Director de No Ficción

  • Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América
  • Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe
  • Ramiro Vicente – Telefe Noticias, Telefe
  • Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe
