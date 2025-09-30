Las fotos de los ganadores de los Martín Fierro 2025

Los vencedores de la noche más importante de la televisión argentina posaron para la cámara de Infobae. Las mejores imágenes

¡Ahora Caigo! ganó en la terna Entretenimiento. La sonrisa de Darío Barassi lo dice todo (Maximiliano Luna) ¡Ahora Caigo! ganó en la terna Entretenimiento. La sonrisa de Darío Barassi lo dice todo (Maximiliano Luna)

Lola Abraldes ganó como Revelación por su papel en la serie Margarita Lola Abraldes ganó como Revelación por su papel en la serie Margarita

Ángel de Brito consiguió ganar el rubro Periodístico por LAM y estuvo acompañado por Matilda Blanco, Marixa Balli, Yanina Latorre, La Barby, Marcela Feudale y Pepe Ochoa Ángel de Brito consiguió ganar el rubro Periodístico por LAM y estuvo acompañado por Matilda Blanco, Marixa Balli, Yanina Latorre, La Barby, Marcela Feudale y Pepe Ochoa

El equipo de Telenueve Central, encabezado por Claudio Rígoli y Mariana Verón, se llevó el premio a Producción Integral El equipo de Telenueve Central, encabezado por Claudio Rígoli y Mariana Verón, se llevó el premio a Producción Integral

Argentina de Película consiguió el premio Martín Fierro en la terna Cultural. Su conductora, Teté Coustarot, posó con felicidad por la distinción Argentina de Película consiguió el premio Martín Fierro en la terna Cultural. Su conductora, Teté Coustarot, posó con felicidad por la distinción

Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, junto a todo el elenco de la serie de Cris Morena con el premio a Ficción Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, junto a todo el elenco de la serie de Cris Morena con el premio a Ficción

Lucas Arecco se llevó el galardón por su labor en Dirección de LAM y Cantando 2024 Lucas Arecco se llevó el galardón por su labor en Dirección de LAM y Cantando 2024

Pasó en América festejó al ganar como programa Humorístico Pasó en América festejó al ganar como programa Humorístico

Labor humorística fue para Peto Menahem (La Noche perfecta) Labor humorística fue para Peto Menahem (La Noche perfecta)

Mariana Fabbiani, Franco Torcchia y Martín Candalaft celebraron que DDM se imponga como Magazine Mariana Fabbiani, Franco Torcchia y Martín Candalaft celebraron que DDM se imponga como Magazine

Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis fueron elegidos por Aptra como el mejor jurado por su rol en Bake Off Famosos Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis fueron elegidos por Aptra como el mejor jurado por su rol en Bake Off Famosos

Ulises Apóstolo, Eugenia Ruiz, Tato Algorta y Luz Tito, los finalistas de Gran Hermano posaron con el premio a Reality Ulises Apóstolo, Eugenia Ruiz, Tato Algorta y Luz Tito, los finalistas de Gran Hermano posaron con el premio a Reality

Telenoche salió vencedor como Noticiero Nocturno. Los conductores Dominique Metzger y Nelson Castro junto al productor Enrique García Telenoche salió vencedor como Noticiero Nocturno. Los conductores Dominique Metzger y Nelson Castro junto al productor Enrique García

El equipo de ADN Buena Salud, encabezado por el medico Gabriel Hernán Lapman, se llevó el Martín Fierro como Programa de Servicio El equipo de ADN Buena Salud, encabezado por el medico Gabriel Hernán Lapman, se llevó el Martín Fierro como Programa de Servicio

Daniel Burman y Natalia Caravia posaron con el premio a Autor/ Guión por Iosi, el espía arrepentido Daniel Burman y Natalia Caravia posaron con el premio a Autor/ Guión por Iosi, el espía arrepentido

Isabel Macedo, ganadora como Actriz protagonista de ficción por Margarita Isabel Macedo, ganadora como Actriz protagonista de ficción por Margarita

Rodolfo Barili se llevó el premio a Labor periodística masculina por Telefe Noticias Rodolfo Barili se llevó el premio a Labor periodística masculina por Telefe Noticias

El Martín Fierro 2025 fue para Susana Giménez: ganó por Labor en conducción femenina y su programa se llevó la terna de Interés general El Martín Fierro 2025 fue para Susana Giménez: ganó por Labor en conducción femenina y su programa se llevó la terna de Interés general

Daniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra y Mariano Peluffo con su premio a Qué mañana! como ciclo gastronómico Daniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra y Mariano Peluffo con su premio a Qué mañana! como ciclo gastronómico

En la terna Branded Content se impuso El Gran Bartender En la terna Branded Content se impuso El Gran Bartender

Julia Calvo ganó como Actriz de reparto por su labor en Margarita Julia Calvo ganó como Actriz de reparto por su labor en Margarita

El rubro Deportivo fue para Copa América de Telefe conducido por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky El rubro Deportivo fue para Copa América de Telefe conducido por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky

El talento de Marco Antonio Caponi fue distinguido como Actor de reparto por Iosi, el espía arrepentido El talento de Marco Antonio Caponi fue distinguido como Actor de reparto por Iosi, el espía arrepentido

Federico Bal junto a los productores de Resto del mundo, Hernán y Pablo Valenzuela, contentos por el galardón de Viajes/ Turismo Federico Bal junto a los productores de Resto del mundo, Hernán y Pablo Valenzuela, contentos por el galardón de Viajes/ Turismo

El Noticiero de la Gente ganó como Noticiero Diurno en los Martín Fierro El Noticiero de la Gente ganó como Noticiero Diurno en los Martín Fierro

Oliver Quiroz, ganador como Cronista / Movilero por su labor en A la tarde Oliver Quiroz, ganador como Cronista / Movilero por su labor en A la tarde

Edith Hermida, Maia Chacra y el equipo de Planeta 9, ganadores de la terna Musical Edith Hermida, Maia Chacra y el equipo de Planeta 9, ganadores de la terna Musical

David Kavlin por su trabajo en A la tarde se quedó con la estatuilla en la terna Panelista David Kavlin por su trabajo en A la tarde se quedó con la estatuilla en la terna Panelista

Crédito: Maximilano Luna