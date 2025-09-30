Las fotos de los ganadores de los Martín Fierro 2025

Los vencedores de la noche más importante de la televisión argentina posaron para la cámara de Infobae. Las mejores imágenes
¡Ahora Caigo! ganó en la terna Entretenimiento. La sonrisa de Darío Barassi lo dice todo (Maximiliano Luna)
Lola Abraldes ganó como Revelación por su papel en la serie Margarita
Ángel de Brito consiguió ganar el rubro Periodístico por LAM y estuvo acompañado por Matilda Blanco, Marixa Balli, Yanina Latorre, La Barby, Marcela Feudale y Pepe Ochoa
El equipo de Telenueve Central, encabezado por Claudio Rígoli y Mariana Verón, se llevó el premio a Producción Integral
Argentina de Película consiguió el premio Martín Fierro en la terna Cultural. Su conductora, Teté Coustarot, posó con felicidad por la distinción
Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, junto a todo el elenco de la serie de Cris Morena con el premio a Ficción
Lucas Arecco se llevó el galardón por su labor en Dirección de LAM y Cantando 2024
Pasó en América festejó al ganar como programa Humorístico
Labor humorística fue para Peto Menahem (La Noche perfecta)
Mariana Fabbiani, Franco Torcchia y Martín Candalaft celebraron que DDM se imponga como Magazine
Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis fueron elegidos por Aptra como el mejor jurado por su rol en Bake Off Famosos
Ulises Apóstolo, Eugenia Ruiz, Tato Algorta y Luz Tito, los finalistas de Gran Hermano posaron con el premio a Reality
Telenoche salió vencedor como Noticiero Nocturno. Los conductores Dominique Metzger y Nelson Castro junto al productor Enrique García
El equipo de ADN Buena Salud, encabezado por el medico Gabriel Hernán Lapman, se llevó el Martín Fierro como Programa de Servicio
Daniel Burman y Natalia Caravia posaron con el premio a Autor/ Guión por Iosi, el espía arrepentido
Isabel Macedo, ganadora como Actriz protagonista de ficción por Margarita
Rodolfo Barili se llevó el premio a Labor periodística masculina por Telefe Noticias
El Martín Fierro 2025 fue para Susana Giménez: ganó por Labor en conducción femenina y su programa se llevó la terna de Interés general
Daniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra y Mariano Peluffo con su premio a Qué mañana! como ciclo gastronómico
En la terna Branded Content se impuso El Gran Bartender
Julia Calvo ganó como Actriz de reparto por su labor en Margarita
El rubro Deportivo fue para Copa América de Telefe conducido por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky
El talento de Marco Antonio Caponi fue distinguido como Actor de reparto por Iosi, el espía arrepentido
Federico Bal junto a los productores de Resto del mundo, Hernán y Pablo Valenzuela, contentos por el galardón de Viajes/ Turismo
El Noticiero de la Gente ganó como Noticiero Diurno en los Martín Fierro
Oliver Quiroz, ganador como Cronista / Movilero por su labor en A la tarde
Edith Hermida, Maia Chacra y el equipo de Planeta 9, ganadores de la terna Musical
David Kavlin por su trabajo en A la tarde se quedó con la estatuilla en la terna Panelista
Crédito: Maximilano Luna