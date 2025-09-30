Connect with us

Federico Bal homenajeó a su papá Santiago con un divertido guiño en los Martín Fierro 2025

Published

El conductor recibió la estatuilla por el programa “Resto del mundo” que se emite por eltrece.

Federico Bal protagonizó un emotivo momento en los Martín Fierro 2025 cuando subió al escenario junto a su equipo para recibir el premio de Resto del mundo (eltrece).

Es que el hijo de Carmen Barbieri interpretó una divertida escena de Los Simuladores para homenajear a su papá Santiago y el guiño fue celebrado por los fanáticos en las redes sociales.

“Muchas gracias, somos muy felices de hacer este programa hace muchos años. Gracias también a los argentinos que encontramos por el mundo, que siempre tienen ganas de volver a la Argentina, el mejor país del mundo”, expresó Fede al recibir el Martín Fierro a Mejor programa de viajes / turismo.

Federico recreó una escena de su papá Santiago Bal en "Los Simuladores". (Foto: captura X/simuedits)
Luego de eso, lanzó una frase que llamó la atención tanto de los presentes como de los usuarios en las redes. “Por último, quiero agradecer a las personas que, creo, ellos saben en este momento a quiénes me refiero”, dijo para luego prender un encendedor mientras que en la otra mano sostenía a la estatuilla.

Su guiño no pasó inadvertido entre los fanáticos de Los Simuladores, quienes al instante detectaron que se trataba de la escena que Santiago Bal había interpretado en un capítulo de la serie, en el que pronunciaba las mismas palabras.

De esa manera, Fede recordó a su papá en medio de la gala y su gesto se volvió viral en las redes. “Acaba de hacer cine en vivo”, opinó un internauta por la actuación del hijo de Carmen.

Telenoche ganó el Martín Fierro a Mejor noticiero nocturno

Telenoche ganó el Premio Martín Fierro 2025 a Mejor noticiero nocturno. Dominique Metzger y Nelson Castro subieron al escenario junto a todo el equipo a recibir la estatuilla.

“Muchas gracias a todos, fundamentalmente a APTRA”, dijo la conductora. Y aseguró: “Estamos muy felices, Telenoche es un noticiero que está cumpliendo 60 años en la pantalla y poder seguir con el compromiso con el que arrancó Mónica. Andrés Percivale también es todo un legado. Así que para mí el orgullo y el honor de trabajar con Nelson”.

Telenoche ganó el Martín Fierro a Mejor noticiero nocturno: los discursos de Nelson Castro y Dominique Metzger (Foto: Telefe)
A su turno, Castro expresó: “Muchas gracias APTRA. Y en esta hora el recuerdo para por supuesto Ricardo Ravanelli, Mariano Thieberger y a todos ellos que son los que hacen TelenocheSin el equipo no se puede hacer absolutamente nada”.

Luego destacó la alegría de tener una compañera como Dominique y repasó los nombres de los periodistas que formaron parte del ciclo en todos estos años. “El recuerdo para los colegas a quienes queremos, respetamos y valoramos y nos hacen ser mejores por la calidad de lo que hacen”, sostuvo.

Antes de agradecer y despedirse, compartió una reflexión sobre el desafío de comunicar la coyuntura argentina: “El periodismo honesto es un instrumento clave para hacer a las sociedades más plurales y transparentes. Algo de lo cual la sociedad tiene enorme necesidad”.

