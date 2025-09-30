Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

El emotivo homenaje de los Martín Fierro a las figuras de la televisión que ya no están

Published

La ceremonia vivió su momento más sensible al recordar las palabras de las personalidades que fallecieron en el último año. Alejandra Darín, Alberto Martín, Jorge Lanata y Alejandra “Locomotora” Oliveras, entre otros, recibieron el aplauso del público

Más allá de los aplausos o el éxito que puede otorgar una estatuilla, este martes, los Premios Martín Fierro 2025 atravesaron un emotivo momento. La noche dedicada a la televisión se llenó de sentimientos cuando la ceremonia homenajeó a aquellas figuras que fallecieron en el último tiempo. Entre aplausos, lágrimas y respetuosos silencios, los presentes recordaron a sus seres queridos y amigos más cercanos del rubro.

Luego una extensa noche que resaltó el trabajo de conductores, panelistas, cronistas y directores, entre otros, la velada dio paso al segmento más emotivo de la jornada. Fue entonces cuando las luces se apagaron y en la pantalla apareció una frase que daba pie a un mar de emociones: “Queridos amigos, nunca los olvidaremos”.

Los Premios Martín Fierro 2025Los Premios Martín Fierro 2025 homenajearon a las figuras que ya no están

Así las cosas, uno tras otro, las figuras comenzaron a aparecer en la pantalla, homenajeando a celebridades como: María SocasLuis BueroLeo DanNilda SindacoAtilio VeronelliAlfred OliveriRosina PapasLeón Balter, Julio FradeDaniela “La Tota” SantillánRoberto GiordanoClara VaccaroRubén Tachi NataleLidia CatalanoPablo ReynosoClaudio DelgadoUlises DrogheiRoberto QuirnoNorma SebréManuel CativaJuan Carlos UccelloRina MoránRoberto MoscaGustavo MarraRamiro Rodríguez PardoAlfredo ZemmaMaría MaristannyJosé Luis ArévaloPía Uribelarrea, Petty CastilloNicky Jones, Julio MarticorenaLía CrucetÁngel MahlerSergio LererRené BertrandVicente Luis CianoJosé Palomino CortezDamián Martino, Andrea Yasky ArahatiHugo Rubén ArmoaNéstor VillaCristina MurtaTico Rodríguez PazGladys Mancini Jorge Maestro.

A lo largo del homenaje, APTRA brindó unos segundos extra para recordar algunas frases de importantes figuras. La primera en pronunciarse fue Alejandra Darín, quien falleció a principio de 2025. “Lo que primero empezamos siendo las personas, somos artistas, todos somos artistas”, se escuchó su voz por todo el estudio. En la misma línea, otro de los recordados fue Jorge Lanata, quien reapareció con un mensaje dedicado a las nuevas generaciones: “Yo le quiero dejar un mensaje a los que recién empiezan, piensen en hacer una carrera, no un éxito”.

El estudio se colmó de emoción cuando la figura de Alberto Martín apareció en pantalla y expresó: “Tenés que amar lo que hacés, si no es imposible que te salga bien”. En una dedicatoria similar, enfocada en la profesión, quien también se lució fue Salvador Toti Ciliberto: “No se si seré buen o mal actor, pero sé que soy muy querido en el ambiente y eso me hace muy feliz”. Del homenaje tambien participó Alejandra Locomotora Oliveras, quien si bien se había destacado como boxeadora profesional, también había protagonizado un breve paso por televisión. “Si yo me despidiera mañana de la vida, me acordaría de hoy”, se escuchó durante su recuerdo.

En sintonía con las demás figuras, la voz de Daniel Fanego se hizo presente: “Y agradecer este oficio, estoy seguro que soy mejor persona por haber sido actor”. El artista dio paso a Mario Mactas, quien se destacó con una profunda frase: “Ahora cae una gota de silencio”. De este sentido homenaje también formó parte el Papa Francisco, quien falleció a finales de abril. “Busquen la paz, siempre es mejor una paz negociada que una guerra sin fin”, había expresado. Por último, una de las muertes más duras de este año fue la de Antonio Gasalla. El humorista apareció en pantalla en uno de sus recordados pasos por el programa de Susana Giménez: “Espero que la abuela sea un recuerdo imborrable”.

Después de mucha expectativa, los premios Martín Fierro de la televisión celebraron una nueva ceremonia que reunió a las principales figuras del espectáculo. Con la conducción de Santiago del Moro, el evento inició en el hotel Hilton a las 21. En la previa, la serie Margarita llegaba como el programa más nominado, con 9.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Mundo

Nació un bebé de 6 kilos en un hospital de Florida y marcó un récord que sorprendió a todo el personal médico

El nacimiento de Annan estableció un hito en el Hospital St. Joseph’s South, generando asombro por su tamaño inusual y la reacción de toda...

4 días ago

CORRUPCION

Condenan a 12 años de prisión a exfuncionario de Zdero por abusar sexualmente de un albañil

David Enrique Díaz Pacce, médico con antecedentes penales, fue sentenciado tras un veredicto unánime de la Cámara Tercera en lo Criminal luego de la...

4 días ago

Espectáculos

Operaron a Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: “Todo va a estar bien”

La empresaria y el exfutbolista acompañan al adolescente de 16 años que juega en las inferiores de River Plate y se lesionó disputando un...

4 días ago

Deportes

La selección argentina Sub 15 le ganó 2-1 a Chile por la Liga Evolución: los goles de Bruno Cabral, la joya de River

La selección argentina masculina de fútbol volvió a ganar en la Liga Evolución Sub 15 que se juega en Paraguay. Los dirigidos por Adrián Gallará vencieron 2-1 a Chile, por la segunda fecha...

4 días ago