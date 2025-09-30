Camilota habló sobre la recuperación de Thiago Medina: “Mi hermano abrió los ojos, es un verdadero milagro”

La joven compartió detalles conmovedores sobre la mejoría de su hermano en terapia intensiva, resaltando la esperanza y el apoyo familiar que han sido clave durante el proceso de internación y recuperación

La emoción marcó el relato de Camilota al compartir en el programa Cuestión de Peso (eltrece) la evolución favorable de la salud de su hermano Thiago Medina. Durante la emisión, la participante, visiblemente conmovida, logró conversar con el conductor Mario Massaccesi y el resto del equipo, describiendo el momento en que visitó a su hermano en la unidad de terapia intensiva el día anterior.

En su intervención, explicó los detalles del encuentro con el exparticipante de Gran Hermano, quien atraviesa una etapa de recuperación. La joven transmitió la esperanza que siente la familia ante la mejoría de Thiago, subrayando la importancia de este avance en su estado de salud.

La situación generó un clima de empatía en el estudio, donde tanto el conductor como los demás integrantes del programa acompañaron a Camilota en este momento de vulnerabilidad. La participación de Camila en Cuestión de Peso permitió dar a conocer el estado actual de Thiago Medina, resaltando la fortaleza familiar y el acompañamiento recibido en el proceso de internación.

“Me volvió el alma al cuerpo, así que nada, feliz”, fueron las primeras palabras de Camila frente a las cámaras del programa, dejando ver en su rostro la mezcla de alivio y felicidad que invadía su día. “De a poquito mi hermano abrió los ojos y está sin el aparato ese”, contó, sin poder reprimir las lágrimas, refiriéndose al respirador que mantenía a su hermano, Thiago Medina, en una lucha silenciosa por su recuperación.

El anuncio llegó como “una verdadera alegría” para quienes conocen de cerca la historia de la familia. No ocultó el impacto de ese reencuentro tan esperado: “Está hablando”, reveló, sorprendida y agradecida, mientras recordaba ese instante tan simple y profundo en el que su hermano, apenas consciente, le pedía: “¿Me das un beso?”. Ella, todavía emocionada, confesó: “Le tuve que dar un beso en el brazo”, reviviendo el momento único en el que los lazos de hermandad se hacen aún más fuertes ante las adversidades.

El relato de la hermana de Medina llegó al público de la mano del periodista Mario Massaccesi durante una íntima entrevista televisiva. En la charla, la joven compartió la intimidad de los días más difíciles y los pequeños avances que mantienen viva la esperanza de toda la familia Medina. “Es un verdadero milagro lo que está pasando”, intervino Mario, reflejando la emoción en el aire.

También para Camilota, lo que están viviendo es nada menos que “un milagro”: “Hay un Dios que existe, hay un Dios que es normal que tenemos que dejar el orgullo de lado y arrodillarte a este milagro,” aseguró, conmovida, mientras enfatizaba la importancia de la fe y la humildad.

El accidente de Thiago Medina

El pedido de cadenas de oración y la movilización de seguidores y allegados marcaron la reacción inmediata tras el grave accidente de Thiago Medina, exintegrante de Gran Hermano, quien permanece internad en el hospital Mariano y Luciano de La Vega, en Moreno.

La noticia generó una ola de preocupación en el ámbito del espectáculo y entre quienes acompañaron su trayectoria televisiva. El siniestro ocurrió, cuando Thiago Medina circulaba en su motocicleta y colisionó con un automóvil, según relató Pepe Ochoa en el programa LAM. El conductor detalló que intentó confirmar la información con Daniela Celis, expareja del joven, quien le transmitió la gravedad del hecho y la necesidad de apoyo espiritual: “Recen mucho, hagamos cadena de oración”.

La situación de Thiago Medina fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, quien compartió el mensaje recibido de Daniela Celis: “Tuvo un accidente automovilístico terrible, está con pronóstico reservado”. La información sobre el estado de salud del joven, calificado como delicado, incrementó la inquietud entre familiares, amigos y fanáticos.