Boca Juniors y Rosario Central empataron 1 a 1 en Arroyito por el Torneo Clausura

Rodrigo Battaglia anotó para el Xeneize, y cuatro minutos después el Fideo niveló con un golazo olímpico
Boca Juniors y Rosario Central igualaron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Torneo Clausura. Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto visitante y, apenas cuatro minutos después, Ángel Di María empató con un gol olímpico.
Tras una primera parte pareja, en el complemento el equipo de Miguel Russo, que fue ovacionado por el público canalla y recibió el saludo de todos los jugadores visitantes, tuvo las oportunidades más claras, pero pero falló en los metros finales y no pudo llevarse una victoria clave. Pese a ello, acumula cuatro partidos sin perder, con tres triunfos, y se ubicó tercero en la Zona A, a dos puntos de los líderes Unión y Barracas Central.
Rosario Central, en tanto, mantuvo el invicto en su reducto y continúa firme en zona de clasificación a los playoffs: en el sexto puesto, con 11 unidades (a siete del líder River). En la próxima jornada, los comandados por Ariel Holan recibirán a Talleres de Córdoba, el domingo 21 a las 19 horas. El Xeneize, en tanto, recibirá en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero, el mismo día a las 21:15.
En lo que respecta a la Tabla Anual, River Plate está en lo más alto con 49 puntos, seguido por Boca Juniors con 46. Ambos estarían clasificando de manera directa a la próxima Copa Libertadores. Por su parte, Rosario Central está tercero con 46, en zona de repechaje al certamen internacional, pero con un encuentro pendiente.
47’ST: taco de Cavani, por arriba del travesaño
Leandro Paredes remató un tiro libre directo y el uruguayo ensayó ese recurso, pero la pelota salió muy desviada.
45’ST: se juegan cuatro minutos más
42’ST: último cambio en Boca Juniors
Ingresa Milton Giménez en lugar de Miguel Merentiel.
40’ST: Merentiel enganchó y le pegó de zurda, cerca
Tras un pase de Paredes, el uruguayo eludió a Campaz y probó a colocar, desviado.
37’ST: Boca tuvo otra chance clara
Tras un córner, Di Lollo tomó el rebote y asistió a Velasco, que le pegó forzado, apenas desviado.
34’ST: cambio en Rosario Central
Ángel Di María se va ovacionado y en su lugar ingresa Giovanni Cantizano.
29’ST: Alarcón tuvo el gol de Boca
Merentiel asistió de manera impecable al chileno, quien controló dentro del área entre dos rivales y remató forzado, apenas desviado.
26’ST: doble cambio en Boca Juniors
Ingresan Williams Alarcón y Alan Velasco en lugar de Brian Aguirre y Carlos Palacios.
22’ST: Campaz tuvo la primera y tapó Brey
El colombiano picó en profundidad y remató cruzado, atento estuvo el arquero de Boca para manotear al córner.
19’ST: doble cambio en Rosario Central
Salen Gaspar Duarte y Santiago López y en su lugar ingresan Federico Navarro y Jaminton Campaz.
12’ST: Barinaga tuvo el gol
Tras una excelente jugada colectiva de Boca, Paredes asistió de impecable manera al lateral derecho quien enganchó dentro del área, y remató de zurda. Atento estuvo para evitar el gol Broun. A un lado esperaba absolutamente solo Brian Aguirre.
9’ST: Paredes superó a dos rivales y remató, alto
Leandro es de lo mejor de Boca y esta vez hizo la personal tras una gran acción individual, su disparo se fue muy desviado.
2’ST: Palacios tuvo el gol
El chileno recibió con espacio y tras una combinación con Merentiel, remató desde la medialuna, apenas desviada.
1’ST: Di María enganchó y remató, alto
El Fideo recibió en la puerta del área y se perfiló para su zurda, frente a la marca de Paredes disparó, desviado.
¡Comenzó el segundo tiempo!
¡Final del primer tiempo!
Tras una entretenida primera etapa, Boca y Rosario Central empatan 1-1 en el Gigante de Arroyito. Rodrigo Battaglia puso en ventaja a la visita con un gran cabezazo a los 20 minutos, mientras que Ángel Di María niveló con un golazo olímpico a los 24′.
45 minutos: se juegan cinco minutos más
Facundo Tello adicionó 5′.
41 minutos: cambio en Rosario Central
Ingresó Enzo Copetti por Alejo Véliz, lesionado.
40 minutos: Broun le tapó el gol de Merentiel
Tras una gran jugada colectiva de Boca, Barinaga envió un centro al área para que el uruguayo remate frente al arquero, que respondió manoteando a un costado.
36 minutos: Brey tapó abajo una buena ocasión de Duarte
Tras un excelente pase de Ángel Di María, el delantero de Rosario Central picó a pura velocidad y cuando entró al área, atento estuvo el arquero de Boca para anticipar abajo.
32 minutos: amarilla para Edinson Cavani y Malcorra
Tras una protesta por una falta que el uruguayo entendió que no existió, el árbitro sacó la cartulina amarilla al delantero de Boca. Segundos después, hizo lo propio con el mediocampista de Rosario Central. Se eleva la temperatura en Rosario.
26 minutos: el travesaño y Brey salvan a Boca
Rosario Central arrincona al Xeneize, que no puede salir del asedio local. Un cabezazo de Duarte pegó en el horizontal y luego Santi López cabeceó forzado, para que controle el arquero visitante.
24 minutos: ¡GOL DE ROSARIO CENTRAL!
Ángel Di María convierte un golazo olímpico y pone el empate en el Gigante de Arroyito.
23 minutos: otra gran atajada de Brey
Tras un centro perfecto de Ángel Di María, por el fondo apareció Juan Cruz Komar para conectar de cabeza. Atento estuvo el arquero para mandar la pelota al córner.
20 minutos: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
El Xeneize jugó rápido una acción de pelota parada y tras un gran centro de Brian Aguirre, apareció Rodrigo Battaglia para conectar de cabeza y dejar sin reacción al arquero Jorge Broun.
18 minutos: Amarilla para Quintana
El defensor de Rosario Central barrió y llegó a destiempo ante Brian Aguirre.
10 minutos: gran respuesta de Leandro Brey
Ignacio Malcorra recibió en la puerta del área y le pegó un derechazo potente, que respondió de gran manera el arquero de Boca.
1 minuto: Dura lesión de Alejo Véliz
Ayrton Costa chocó con el delantero de Rosario Central, quien pide rápidamente asistencia en su hombro derecho.
¡Comenzó el partido!
Gran homenaje a Miguel Russo
En medio de una ovación de todo el estadio, el plantel de Rosario Central se acerca a saludar al ídolo.
Los equipos ya están en el campo de juego
En un marco espectacular en el Gigante de Arroyito, Boca y Rosario Central se preparan para disputar el encuentro correspondiente a la Zona A del Torneo Clausura.
Boca Juniors, con equipo confirmado
Con el único cambio del ingreso de Brey en lugar del lesionado Marchesín, los once de Miguel Russo son: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
El once inicial de Rosario Central
Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Ángel Di María, Santiago López y Alejo Véliz.
Autoridades para el duelo entre Rosario Central y Boca Juniors
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Juan Del Fueyo