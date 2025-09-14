Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

Boca Juniors y Rosario Central empataron 1 a 1 en Arroyito por el Torneo Clausura

Published

Rodrigo Battaglia anotó para el Xeneize, y cuatro minutos después el Fideo niveló con un golazo olímpico

Boca Juniors y Rosario Central igualaron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Torneo Clausura. Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto visitante y, apenas cuatro minutos después, Ángel Di María empató con un gol olímpico.

Tras una primera parte pareja, en el complemento el equipo de Miguel Russo, que fue ovacionado por el público canalla y recibió el saludo de todos los jugadores visitantes, tuvo las oportunidades más claras, pero pero falló en los metros finales y no pudo llevarse una victoria clave. Pese a ello, acumula cuatro partidos sin perder, con tres triunfos, y se ubicó tercero en la Zona A, a dos puntos de los líderes Unión y Barracas Central.

 

Rosario Central, en tanto, mantuvo el invicto en su reducto y continúa firme en zona de clasificación a los playoffs: en el sexto puesto, con 11 unidades (a siete del líder River). En la próxima jornada, los comandados por Ariel Holan recibirán a Talleres de Córdoba, el domingo 21 a las 19 horas. El Xeneize, en tanto, recibirá en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero, el mismo día a las 21:15.

En lo que respecta a la Tabla Anual, River Plate está en lo más alto con 49 puntos, seguido por Boca Juniors con 46. Ambos estarían clasificando de manera directa a la próxima Copa Libertadores. Por su parte, Rosario Central está tercero con 46, en zona de repechaje al certamen internacional, pero con un encuentro pendiente.

19:29 hsHoy

47’ST: taco de Cavani, por arriba del travesaño

Leandro Paredes remató un tiro libre directo y el uruguayo ensayó ese recurso, pero la pelota salió muy desviada.

19:26 hsHoy

45’ST: se juegan cuatro minutos más

19:24 hsHoy

42’ST: último cambio en Boca Juniors

Ingresa Milton Giménez en lugar de Miguel Merentiel.

19:23 hsHoy

40’ST: Merentiel enganchó y le pegó de zurda, cerca

Tras un pase de Paredes, el uruguayo eludió a Campaz y probó a colocar, desviado.

19:19 hsHoy

37’ST: Boca tuvo otra chance clara

Tras un córner, Di Lollo tomó el rebote y asistió a Velasco, que le pegó forzado, apenas desviado.

19:17 hsHoy

34’ST: cambio en Rosario Central

Ángel Di María se va ovacionado y en su lugar ingresa Giovanni Cantizano.

19:12 hsHoy

29’ST: Alarcón tuvo el gol de Boca

Merentiel asistió de manera impecable al chileno, quien controló dentro del área entre dos rivales y remató forzado, apenas desviado.

19:09 hsHoy

26’ST: doble cambio en Boca Juniors

Ingresan Williams Alarcón y Alan Velasco en lugar de Brian Aguirre y Carlos Palacios.

19:05 hsHoy

22’ST: Campaz tuvo la primera y tapó Brey

El colombiano picó en profundidad y remató cruzado, atento estuvo el arquero de Boca para manotear al córner.

19:01 hsHoy

19’ST: doble cambio en Rosario Central

Salen Gaspar Duarte y Santiago López y en su lugar ingresan Federico Navarro y Jaminton Campaz.

18:54 hsHoy

12’ST: Barinaga tuvo el gol

Tras una excelente jugada colectiva de Boca, Paredes asistió de impecable manera al lateral derecho quien enganchó dentro del área, y remató de zurda. Atento estuvo para evitar el gol Broun. A un lado esperaba absolutamente solo Brian Aguirre.

18:51 hsHoy

9’ST: Paredes superó a dos rivales y remató, alto

Leandro es de lo mejor de Boca y esta vez hizo la personal tras una gran acción individual, su disparo se fue muy desviado.

18:44 hsHoy

2’ST: Palacios tuvo el gol

El chileno recibió con espacio y tras una combinación con Merentiel, remató desde la medialuna, apenas desviada.

18:43 hsHoy

1’ST: Di María enganchó y remató, alto

El Fideo recibió en la puerta del área y se perfiló para su zurda, frente a la marca de Paredes disparó, desviado.

18:42 hsHoy

¡Comenzó el segundo tiempo!

18:24 hsHoy

¡Final del primer tiempo!

Tras una entretenida primera etapa, Boca y Rosario Central empatan 1-1 en el Gigante de Arroyito. Rodrigo Battaglia puso en ventaja a la visita con un gran cabezazo a los 20 minutos, mientras que Ángel Di María niveló con un golazo olímpico a los 24′.

18:20 hsHoy

45 minutos: se juegan cinco minutos más

Facundo Tello adicionó 5′.

18:15 hsHoy

41 minutos: cambio en Rosario Central

Ingresó Enzo Copetti por Alejo Véliz, lesionado.

18:15 hsHoy

40 minutos: Broun le tapó el gol de Merentiel

Tras una gran jugada colectiva de Boca, Barinaga envió un centro al área para que el uruguayo remate frente al arquero, que respondió manoteando a un costado.

18:11 hsHoy

36 minutos: Brey tapó abajo una buena ocasión de Duarte

Tras un excelente pase de Ángel Di María, el delantero de Rosario Central picó a pura velocidad y cuando entró al área, atento estuvo el arquero de Boca para anticipar abajo.

18:07 hsHoy

32 minutos: amarilla para Edinson Cavani y Malcorra

Tras una protesta por una falta que el uruguayo entendió que no existió, el árbitro sacó la cartulina amarilla al delantero de Boca. Segundos después, hizo lo propio con el mediocampista de Rosario Central. Se eleva la temperatura en Rosario.

18:00 hsHoy

26 minutos: el travesaño y Brey salvan a Boca

Rosario Central arrincona al Xeneize, que no puede salir del asedio local. Un cabezazo de Duarte pegó en el horizontal y luego Santi López cabeceó forzado, para que controle el arquero visitante.

17:58 hsHoy

24 minutos: ¡GOL DE ROSARIO CENTRAL!

Ángel Di María convierte un golazo olímpico y pone el empate en el Gigante de Arroyito.

17:57 hsHoy

23 minutos: otra gran atajada de Brey

Tras un centro perfecto de Ángel Di María, por el fondo apareció Juan Cruz Komar para conectar de cabeza. Atento estuvo el arquero para mandar la pelota al córner.

17:54 hsHoy

20 minutos: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

El Xeneize jugó rápido una acción de pelota parada y tras un gran centro de Brian Aguirre, apareció Rodrigo Battaglia para conectar de cabeza y dejar sin reacción al arquero Jorge Broun.

17:53 hsHoy

18 minutos: Amarilla para Quintana

El defensor de Rosario Central barrió y llegó a destiempo ante Brian Aguirre.

17:44 hsHoy

10 minutos: gran respuesta de Leandro Brey

Ignacio Malcorra recibió en la puerta del área y le pegó un derechazo potente, que respondió de gran manera el arquero de Boca.

17:35 hsHoy

1 minuto: Dura lesión de Alejo Véliz

Ayrton Costa chocó con el delantero de Rosario Central, quien pide rápidamente asistencia en su hombro derecho.

17:34 hsHoy

¡Comenzó el partido!

17:31 hsHoy

Gran homenaje a Miguel Russo

En medio de una ovación de todo el estadio, el plantel de Rosario Central se acerca a saludar al ídolo.

17:27 hsHoy

Los equipos ya están en el campo de juego

En un marco espectacular en el Gigante de Arroyito, Boca y Rosario Central se preparan para disputar el encuentro correspondiente a la Zona A del Torneo Clausura.

17:15 hsHoy

Boca Juniors, con equipo confirmado

Con el único cambio del ingreso de Brey en lugar del lesionado Marchesín, los once de Miguel Russo son: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

La formación de Boca paraLa formación de Boca para jugar ante Rosario Central
17:01 hsHoy

El once inicial de Rosario Central

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Ángel Di María, Santiago López y Alejo Véliz.

El equipo que escogió ArielEl equipo que escogió Ariel Horan (@RosarioCentral)
16:45 hsHoy

Autoridades para el duelo entre Rosario Central y Boca Juniors

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Juan Del Fueyo

In this article:,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Los gobernadores denuncian que la Rosada manoteó 260 mil millones de ATN en el primer semestre

El Gobierno recaudó 350 mil millones y se quedó con el 75%. En las provincias dicen que es ilegal. Los gobernadores denuncian que el...

2 días ago

Politica

Elecciones 2025 Zdero en alarma total porque puede perder con Capitanich

El gobernador Zdero se pegó a Karina y Milei en el peor momento del gobierno y temen por el arrastre negativo. Tiene la provincia...

2 días ago

Politica

Piden embargar la coparticipación del Chaco por incumplir la entrega de agua y alimentos a comunidades indígenas

Lo solicitó la Defensoría General Adjunta del Poder Judicial chaqueño. Es por el incumplimiento de la medida cautelar que ordenó al gobierno de Leandro...

4 días ago

Espectáculos

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

Siempre asociada al mundo del espectáculo, el Bailando de Tinelli o a su mediático romance con Ricardo Fort. Sin embargo, hoy su presente pasa...

4 días ago