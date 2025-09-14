Boca Juniors y Rosario Central empataron 1 a 1 en Arroyito por el Torneo Clausura

Rodrigo Battaglia anotó para el Xeneize, y cuatro minutos después el Fideo niveló con un golazo olímpico

Boca Juniors y Rosario Central igualaron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Torneo Clausura. Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto visitante y, apenas cuatro minutos después, Ángel Di María empató con un gol olímpico.

Tras una primera parte pareja, en el complemento el equipo de Miguel Russo, que fue ovacionado por el público canalla y recibió el saludo de todos los jugadores visitantes, tuvo las oportunidades más claras, pero pero falló en los metros finales y no pudo llevarse una victoria clave. Pese a ello, acumula cuatro partidos sin perder, con tres triunfos, y se ubicó tercero en la Zona A, a dos puntos de los líderes Unión y Barracas Central. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Rosario Central, en tanto, mantuvo el invicto en su reducto y continúa firme en zona de clasificación a los playoffs: en el sexto puesto, con 11 unidades (a siete del líder River). En la próxima jornada, los comandados por Ariel Holan recibirán a Talleres de Córdoba, el domingo 21 a las 19 horas. El Xeneize, en tanto, recibirá en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero, el mismo día a las 21:15.