Deportes

Messi hizo dos goles en su despedida y la Argentina brilló con un 3-0 ante Venezuela

Published

La Albiceleste minimizó a la Vinotinto y se llevó una valiosa victoria en la despedida como local del 10 por Eliminatorias. El martes cerrará el fixture ante Ecuador como visitante

22:30 hsAyer

¡FINAL DEL PARTIDO!

Argentina le ganó 3-0 a Venezuela en el estadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas gracias a los goles de Lionel Messi por duplicado y Lautaro Martínez. Los dirigidos por Lionel Scaloni controlaron las acciones sin mayores sobresaltos y se llevaron una victoria valiosa en una jornada marcada por la emoción, ya que Leo disputó el último duelo en condición de local en una Clasificatoria al Mundial.

Ahora, la Albiceleste visitará este martes desde las 20 a Ecuador con la certeza de que nadie le arrebatará la cima de las Eliminatorias porque tiene 38 puntos frente a los 28 de Brasil, su escolta más próximo.

Por otro lado, el triunfo de Colombia sobre Bolivia en Barranquilla le quitó la posibilidad a Venezuela de competir por el último boleto directo a la Copa del Mundo 2026. La buena noticia es que se medirá el martes a partir de las 20:30 (hora argentina) como local a una Tricolor más aliviada por asegurar su pasaje y, con una victoria, se quedará con la plaza del Repechaje. Eso también sucederá si Bolivia no le gana a Brasil en El Alto, a más de 4.000 metros de altura.

La Albiceleste venció 3-0 a la Vinotinto en Buenos Aires

22:25 hsAyer

88 MINUTOS: ¡LE ANULARON EL TERCERO A MESSI!

La Pulga definió por encima de Romo, pero la jugada fue invalidada por un correcto fuera de juego del 10.

22:16 hsAyer

79 MINUTOS: ¡GOL DE LIONEL MESSI!

Thiago Almada llegó hasta el fondo y mandó un pase de pierna derecha a la aparición de Lionel Messi en el centro del rectángulo mayor. La Pulga definió el penal en movimiento para convertir el trámite en goleada.

El gol de Messi para el 3-0 de Argentina ante Venezuela

22:12 hsAyer

75 MINUTOS: ¡GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ!

El Toro recibió un centro atrás de Nicolás González y resolvió con un cabezazo a la red.

El gol de Lautaro Martínez para el 2-0 de Argentina ante Venezuela

22:10 hsAyer

73 minutos: doble modificación en Argentina

Exequiel Palacios y Lautaro Martínez por Leandro Paredes y Julián Álvarez.

22:02 hsAyer

65 minutos: remate pifiado de Almada

El campeón de la última Copa Libertadores con Botafogo agarró mal una pelota en el área chica y la mandó afuera.

22:01 hsAyer

64 minutos: nuevo mano a mano ganado por Romo

En su primera intervención, Nico González forzó una tapada clave del guardameta visitante.

22:00 hsAyer

63 minutos: Cuti Romero, amonestado

El zaguero central se llevó la amarilla y, debido a esto, se perderá por suspensión el duelo contra Ecuador.

21:59 hsAyer

62 minutos: salió Mastantuono

El futbolista de 18 años fue reemplazado por Nicolás González.

21:58 hsAyer

60 minutos: Romo evitó el doblete de Messi

El remate del 10 en el área fue al cuerpo del portero venezolano.

El mano a mano que el arquero de Venezuela le tapó a Messi

21:54 hsAyer

57 minutos: Mastantuono tuvo la suya

El joven del Real Madrid se fabricó el hueco para enganchar de derecha al centro y ejecutar un zurdazo elevado.

21:52 hsAyer

55 minutos: dos cambios en Venezuela

Yeferson Soteldo por Miguel Navarro y Josef Martínez por Salomón Rondón.

21:42 hsAyer

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Venezuela: Jorge Yriarte por Tomás Rincón.

21:38 hsAyer

Los dos golazos de Messi en el triunfo de Argentina ante Venezuela: toque sutil tras una contra y definición luego de un pase de Almada

En su último partido oficial en Argentina, la Pulga descolló con dos conquistas por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas

El golazo de Messi que abrió el marcador para Argentina ante Venezuela

Fue el mejor homenaje para y por Lionel Messi, en su último partido oficial por Eliminatorias sudamericanas en el Monumental. El astro anotó dos grandes goles en el triunfo 3-0 ante Venezuela, por la anteúltima fecha del certamen, en el que Argentina ya se había garantizado el pasaje al Mundial 2026.

Leer la nota completa
21:23 hsAyer

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Argentina vence 1-0 a Venezuela en el estadio Monumental con un golazo de Lionel Messi a los 39 minutos de juego. La Albiceleste dominó la etapa de principio a fin en la despedida de Leo ante su público por las Eliminatorias Sudamericanas frente a un rival que apostó a las transiciones rápidas, pero nunca generó acercamientos peligrosos al arco de Emiliano Dibu Martínez.

El abrazo de Paredes conEl abrazo de Paredes con Messi tras el 1-0 de Argentina (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)
21:22 hsAyer

45 minutos: segunda ocasión de Almada

El ex Vélez recibió un pase de Messi y se hamacó en el área de izquierda al centro para sacudir un derechazo rechazado por Romo.

21:18 hsAyer

42 minutos: Almada buscó el segundo

El mediocampista ofensivo ensayó un intento desde afuera del área, pero la trayectoria de la pelota se marchó por un costado.

21:15 hsAyer

39 MINUTOS: ¡GOL DE LIONEL MESSI!

Una pérdida de Jefferson Savarino activó la recuperación de Leandro Paredes, quien envió un pase de cachetada a la corrida de Julián Álvarez. La Araña dejó en el camino a un rival y le cedió la pelota a Leo, quien definió con una definición contra un palo frente al asedio de varios rivales para detenerlo, entre ellos el arquero Rafael Romo.

El golazo de Messi que abrió el marcador para Argentina ante Venezuela

21:09 hsAyer

32 minutos: se reparten la pelota en la mitad de la cancha

Argentina mantiene el control del encuentro, aunque le cuesta generar peligro frente al cerrojo defensivo de Venezuela. Romo reapareció para despejar un tiro a distancia, mientras que Dibu Martínez no ha pasado mayores sobresaltos.

21:07 hsAyer

¡Colombia gana en Barranquilla y obliga a Venezuela!

La Tricolor vence 1-0 a Bolivia y, de esta manera, carga de responsabilidades a la Vinotinto, que debe ganar en Buenos Aires y esperar un traspié de los cafeteros frente a su público.

20:58 hsAyer

21 minutos: Tagliafico movió la aguja

El lateral izquierdo aprovechó una pelota suelta en el área para encajar un violento disparo rechazado por Romo con sus piernas.

Nicolás Tagliafico tuvo la segundaNicolás Tagliafico tuvo la segunda ocasión clara de Argentina (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)
20:50 hsAyer

14 minutos: Argentina controla un partido sin llegadas

Más allá de la ráfaga inicial, el equipo de Scaloni tiene el dominio de la pelota sin poder lastimar a un rival que apuesta a las transiciones rápidas y los centros para abastecer a Salomón Rondón.

20:40 hsAyer

4 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!

Invalidaron el tanto de Cuti Romero por un correcto fuera de juego.

El gol anulado al Cuti Romero

20:39 hsAyer

3 minutos: Julián Álvarez le quemó las manos a Romo

El arquero de Venezuela desvió un disparo frontal de la Araña en la medialuna.

La chance de Julián Álvarez que tapó el arquero

20:36 hsAyer

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

20:28 hsAyer

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene Argentina vs. Venezuela en el Monumental.

20:27 hsAyer

La tierna conversación de Lionel Messi con sus hijos antes de salir a la cancha

Leo compartió una breve charla con Thiago, Mateo y Ciro en el túnel rumbo a la cancha.

El ingreso de Messi con los hijos al Monumental

20:26 hsAyer

Las lágrimas de Messi en el momento en el que pisó el Monumental antes del especial duelo ante Venezuela

Antes de su último partido oficial en territorio argentino con la Albiceleste, el capitán no pudo ocultar su emoción tras la ovación del público

Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan”, había anticipado Lionel Messi de cara al duelo ante Venezuela. El capitán de la selección argentina sabía que el choque no iba a ser uno más: ni más no menos que el último oficial vestido de Albiceleste en su país. Y la emoción lo embargó.

Leer la nota completa
20:19 hsAyer

Los jugadores en los vestuarios: se viene el partido

Los futbolistas de cada selección finalizaron sus movimientos y se fueron a los vestidores para preparar los últimos detalles del compromiso.

19:54 hsAyer

Lionel Messi y una emoción a flor de piel en la antesala a un partido especial

Al Astro de la Argentina se lo observó con los ojos entre lágrimas en su ingreso al precalentamiento en el estadio Monumental.

19:46 hsAyer

El Dibu Martínez inicia el precalentamiento

El arquero de la Selección lleva a cabo sus primeros movimientos en el campo de juego.

19:37 hsAyer

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE VENEZUELA!

Rafael Romo; Jon Aramburu, Christian Makoun, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Jefferson Savarino, Cristian Cásseres Jr., Tomás Rincón, Eduard Bello; y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

19:18 hsAyer

Franco Mastantuono, la sorpresa de la formación

El ex hombre de River Plate atraviesa un presente sensacional en el Real Madrid, ya tuvo minutos bajo el mando de Xabi Alonso y, luego de disputar un puñado de minutos en su primera presentación con la Albiceleste, Scaloni le dará la confianza para ser titular con 18 años. Le ganó la pulseada a Nico Paz para salir desde el arranque.

Mastantuono se estrenó en laMastantuono se estrenó en la Selección en junio pasado, cuando ingresó en los minutos finales de la victoria 1-0 ante Chile (Crédito: Rodrigo ARANGUA / AFP)
19:13 hsAyer

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE ARGENTINA!

El periodista de TyC Sports, Gastón Edul, oficializó que la Albiceleste tendrá a Dibu Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en la defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada conformarán el mediocampo; Lionel Messi, Julián Álvarez y Franco Mastantuono integrarán la ofensiva.

19:00 hsAyer

Así colocaron la camiseta, el pantalón y los botines del “Rey” Messi en el vestuario de la Selección:

La camiseta de Messi en el vestuario argentino

18:25 hsAyer

¡La selección argentina partió desde Ezeiza rumbo al Monumental!

18:10 hsAyer

¡Así luce el vestuario argentino!

Con la camiseta de Messi, el vestidor de la Albiceleste en la previa al choque de Eliminatorias frente a Venezuela.

La 10 de Lionel MessiLa 10 de Lionel Messi en el vestuario argentino (@Argentina)
La camiseta de Rodrigo DeLa camiseta de Rodrigo De Paul (@Argentina)
La camiseta 21 de FrancoLa camiseta 21 de Franco Mastantuono (@Argentina)
La camiseta del Dibu MartínezLa camiseta del Dibu Martínez (@Argentina)
