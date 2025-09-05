Messi hizo dos goles en su despedida y la Argentina brilló con un 3-0 ante Venezuela

La Albiceleste minimizó a la Vinotinto y se llevó una valiosa victoria en la despedida como local del 10 por Eliminatorias. El martes cerrará el fixture ante Ecuador como visitante
¡FINAL DEL PARTIDO!
Argentina le ganó 3-0 a Venezuela en el estadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas gracias a los goles de Lionel Messi por duplicado y Lautaro Martínez. Los dirigidos por Lionel Scaloni controlaron las acciones sin mayores sobresaltos y se llevaron una victoria valiosa en una jornada marcada por la emoción, ya que Leo disputó el último duelo en condición de local en una Clasificatoria al Mundial.
Ahora, la Albiceleste visitará este martes desde las 20 a Ecuador con la certeza de que nadie le arrebatará la cima de las Eliminatorias porque tiene 38 puntos frente a los 28 de Brasil, su escolta más próximo.
Por otro lado, el triunfo de Colombia sobre Bolivia en Barranquilla le quitó la posibilidad a Venezuela de competir por el último boleto directo a la Copa del Mundo 2026. La buena noticia es que se medirá el martes a partir de las 20:30 (hora argentina) como local a una Tricolor más aliviada por asegurar su pasaje y, con una victoria, se quedará con la plaza del Repechaje. Eso también sucederá si Bolivia no le gana a Brasil en El Alto, a más de 4.000 metros de altura.
88 MINUTOS: ¡LE ANULARON EL TERCERO A MESSI!
La Pulga definió por encima de Romo, pero la jugada fue invalidada por un correcto fuera de juego del 10.
79 MINUTOS: ¡GOL DE LIONEL MESSI!
Thiago Almada llegó hasta el fondo y mandó un pase de pierna derecha a la aparición de Lionel Messi en el centro del rectángulo mayor. La Pulga definió el penal en movimiento para convertir el trámite en goleada.
75 MINUTOS: ¡GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ!
El Toro recibió un centro atrás de Nicolás González y resolvió con un cabezazo a la red.
73 minutos: doble modificación en Argentina
Exequiel Palacios y Lautaro Martínez por Leandro Paredes y Julián Álvarez.
65 minutos: remate pifiado de Almada
El campeón de la última Copa Libertadores con Botafogo agarró mal una pelota en el área chica y la mandó afuera.
64 minutos: nuevo mano a mano ganado por Romo
En su primera intervención, Nico González forzó una tapada clave del guardameta visitante.
63 minutos: Cuti Romero, amonestado
El zaguero central se llevó la amarilla y, debido a esto, se perderá por suspensión el duelo contra Ecuador.
62 minutos: salió Mastantuono
El futbolista de 18 años fue reemplazado por Nicolás González.
60 minutos: Romo evitó el doblete de Messi
El remate del 10 en el área fue al cuerpo del portero venezolano.
57 minutos: Mastantuono tuvo la suya
El joven del Real Madrid se fabricó el hueco para enganchar de derecha al centro y ejecutar un zurdazo elevado.
55 minutos: dos cambios en Venezuela
Yeferson Soteldo por Miguel Navarro y Josef Martínez por Salomón Rondón.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en Venezuela: Jorge Yriarte por Tomás Rincón.
En su último partido oficial en Argentina, la Pulga descolló con dos conquistas por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas
Fue el mejor homenaje para y por Lionel Messi, en su último partido oficial por Eliminatorias sudamericanas en el Monumental. El astro anotó dos grandes goles en el triunfo 3-0 ante Venezuela, por la anteúltima fecha del certamen, en el que Argentina ya se había garantizado el pasaje al Mundial 2026.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Argentina vence 1-0 a Venezuela en el estadio Monumental con un golazo de Lionel Messi a los 39 minutos de juego. La Albiceleste dominó la etapa de principio a fin en la despedida de Leo ante su público por las Eliminatorias Sudamericanas frente a un rival que apostó a las transiciones rápidas, pero nunca generó acercamientos peligrosos al arco de Emiliano Dibu Martínez.
45 minutos: segunda ocasión de Almada
El ex Vélez recibió un pase de Messi y se hamacó en el área de izquierda al centro para sacudir un derechazo rechazado por Romo.
42 minutos: Almada buscó el segundo
El mediocampista ofensivo ensayó un intento desde afuera del área, pero la trayectoria de la pelota se marchó por un costado.
39 MINUTOS: ¡GOL DE LIONEL MESSI!
Una pérdida de Jefferson Savarino activó la recuperación de Leandro Paredes, quien envió un pase de cachetada a la corrida de Julián Álvarez. La Araña dejó en el camino a un rival y le cedió la pelota a Leo, quien definió con una definición contra un palo frente al asedio de varios rivales para detenerlo, entre ellos el arquero Rafael Romo.
32 minutos: se reparten la pelota en la mitad de la cancha
Argentina mantiene el control del encuentro, aunque le cuesta generar peligro frente al cerrojo defensivo de Venezuela. Romo reapareció para despejar un tiro a distancia, mientras que Dibu Martínez no ha pasado mayores sobresaltos.
¡Colombia gana en Barranquilla y obliga a Venezuela!
La Tricolor vence 1-0 a Bolivia y, de esta manera, carga de responsabilidades a la Vinotinto, que debe ganar en Buenos Aires y esperar un traspié de los cafeteros frente a su público.
21 minutos: Tagliafico movió la aguja
El lateral izquierdo aprovechó una pelota suelta en el área para encajar un violento disparo rechazado por Romo con sus piernas.
14 minutos: Argentina controla un partido sin llegadas
Más allá de la ráfaga inicial, el equipo de Scaloni tiene el dominio de la pelota sin poder lastimar a un rival que apuesta a las transiciones rápidas y los centros para abastecer a Salomón Rondón.
4 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!
Invalidaron el tanto de Cuti Romero por un correcto fuera de juego.
3 minutos: Julián Álvarez le quemó las manos a Romo
El arquero de Venezuela desvió un disparo frontal de la Araña en la medialuna.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!
Ya se viene Argentina vs. Venezuela en el Monumental.
La tierna conversación de Lionel Messi con sus hijos antes de salir a la cancha
Leo compartió una breve charla con Thiago, Mateo y Ciro en el túnel rumbo a la cancha.
Las lágrimas de Messi en el momento en el que pisó el Monumental antes del especial duelo ante Venezuela
Antes de su último partido oficial en territorio argentino con la Albiceleste, el capitán no pudo ocultar su emoción tras la ovación del público
“Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan”, había anticipado Lionel Messi de cara al duelo ante Venezuela. El capitán de la selección argentina sabía que el choque no iba a ser uno más: ni más no menos que el último oficial vestido de Albiceleste en su país. Y la emoción lo embargó.
Los jugadores en los vestuarios: se viene el partido
Los futbolistas de cada selección finalizaron sus movimientos y se fueron a los vestidores para preparar los últimos detalles del compromiso.
Lionel Messi y una emoción a flor de piel en la antesala a un partido especial
Al Astro de la Argentina se lo observó con los ojos entre lágrimas en su ingreso al precalentamiento en el estadio Monumental.
El Dibu Martínez inicia el precalentamiento
El arquero de la Selección lleva a cabo sus primeros movimientos en el campo de juego.
¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE VENEZUELA!
Rafael Romo; Jon Aramburu, Christian Makoun, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Jefferson Savarino, Cristian Cásseres Jr., Tomás Rincón, Eduard Bello; y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Franco Mastantuono, la sorpresa de la formación
El ex hombre de River Plate atraviesa un presente sensacional en el Real Madrid, ya tuvo minutos bajo el mando de Xabi Alonso y, luego de disputar un puñado de minutos en su primera presentación con la Albiceleste, Scaloni le dará la confianza para ser titular con 18 años. Le ganó la pulseada a Nico Paz para salir desde el arranque.
¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE ARGENTINA!
El periodista de TyC Sports, Gastón Edul, oficializó que la Albiceleste tendrá a Dibu Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en la defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada conformarán el mediocampo; Lionel Messi, Julián Álvarez y Franco Mastantuono integrarán la ofensiva.
Así colocaron la camiseta, el pantalón y los botines del “Rey” Messi en el vestuario de la Selección:
¡La selección argentina partió desde Ezeiza rumbo al Monumental!
¡Así luce el vestuario argentino!
Con la camiseta de Messi, el vestidor de la Albiceleste en la previa al choque de Eliminatorias frente a Venezuela.