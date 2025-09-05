Messi hizo dos goles en su despedida y la Argentina brilló con un 3-0 ante Venezuela

Los dos golazos de Messi en el triunfo de Argentina ante Venezuela: toque sutil tras una contra y definición luego de un pase de Almada En su último partido oficial en Argentina, la Pulga descolló con dos conquistas por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas

El golazo de Messi que abrió el marcador para Argentina ante Venezuela

Fue el mejor homenaje para y por Lionel Messi, en su último partido oficial por Eliminatorias sudamericanas en el Monumental. El astro anotó dos grandes goles en el triunfo 3-0 ante Venezuela, por la anteúltima fecha del certamen, en el que Argentina ya se había garantizado el pasaje al Mundial 2026.