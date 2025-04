En diálogo con época, Daniela contó sobre su proyecto “Ciby”, unos anteojos inteligentes que permiten a personas sordas leer en tiempo real lo que otros dicen a su alrededor. Esta idea surgió al observar que las soluciones actuales, como la lectura de labios o los audífonos, no siempre son efectivas. Este aporte le permitió obtener una importante beca tras participar en una competencia internacional organizada por la Universidad ESADE de Barcelona, donde presentó este proyecto innovador.

“Nací y me crié en Corrientes. Mi familia más cercana está formada por mi papá, Pablo de Jesús Barrios Arpon, mi mamá, Diana, y mis tíos por parte de mi mamá: Tere y Gustavo. También está mi prima Luciana, que para mí es como una hermana. En cuanto a mi formación, estudio en el Colegio Adventista de Corrientes y anteriormente estudié en el Instituto Monseñor Roubineau”, dijo a modo de presentación.

Su curiosidad y su vocación de servicio, llevaron a Daniela a pensar en este proyecto para personas sordas que surgió de una charla con su tía. “Ella es docente y me contó sobre estudiantes sordos que tuvo, y cómo algunos tenían más dificultades que otros para entender las clases. Eso me interesó bastante, porque no sabía casi nada sobre la comunidad sorda, así que empecé a investigar por mi cuenta”, explicó.

“Leí artículos, noticias, opiniones y me fui metiendo más en el tema. Me llamó mucho la atención lo difícil que es para ellos entender a los oyentes, porque por ejemplo, leer los labios requiere muchísima concentración, y no siempre se entiende todo. Además, muchos no quieren usar audífonos o implantes porque sienten que ser sordo es parte de su identidad, y esos dispositivos no siempre funcionan bien en ambientes ruidosos. Y aunque la lengua de señas es súper importante para ellos, no mucha gente la sabe”, expresó para época.

En este contexto, Daniela se anotó para participar en la competencia de ESADE. “Tenía que identificar un problema real y crear una solución usando inteligencia artificial y decidí enfocarme en esa dificultad”, señaló. Allí comenzó un exhaustivo trabajo de investigación, “me puse a buscar qué tecnologías ya existían, y me llamó la atención varios modelos de anteojos inteligentes, con un mismo modelo de los que se usan diariamente, que tienen realidad aumentada, cámaras, micrófonos, pantallas y la IA que responde a preguntas del usuario o incluso escanean objetos a su alrededor o muestran imágenes. Pero ninguno de estos dispositivos estaban diseñado específicamente para personas sordas. Estos productos se enfocan más en entretenimiento o en interactuar con asistentes virtuales. Entonces, se me ocurrió adaptar esta tecnología para las personas sordas”, precisó.

“Ciby son unos anteojos inteligentes enfocados exclusivamente en personas sordas. La idea es que los anteojos capten las charlas que están pasando a su alrededor y lo conviertan en subtítulos en tiempo real, ya sea en palabras o en lengua de señas digital, según lo que prefiera el usuario”, detalló.

Daniela explicó que “por ahora, Ciby es solo una idea que presenté en competencias, pero me encantaría poder desarrollarla en serio algún día. Estoy participando en más competencias internacionales que, además de dar reconocimiento, pueden ayudarme a conseguir fondos o inversores para hacerla realidad”.

Impacto de Ciby y el logro de una beca

Daniela, aunque inicialmente no ganó en la competencia internacional organizada por la Universidad ESADE de Barcelona, recibió una llamada de la directora de admisiones de ESADE, quien le informó que su propuesta les había impactado profundamente. Como reconocimiento, le ofrecieron una beca completa para asistir al programa de verano “Global Governance & Law Experience”, que incluyó alojamiento, comidas y excursiones. Viajó a Barcelona del 3 al 19 de julio de 2024, siendo la única argentina seleccionada entre jóvenes de todo el mundo.

El matitino correntino consultó a la joven correntina sobre cuáles fueron las sensaciones de ser reconocida en una competencia internacional. “La verdad es que fue algo increíble, todavía me cuesta creerlo. Al principio, cuando supe que no había ganado, sentí un poco de decepción, porque había puesto mucho de mí en ese proyecto. Pero después, cuando me llamaron desde la Universidad ESADE para decirme que mi propuesta los había impactado tanto que querían ofrecerme una beca, no lo podía creer. Me emocioné muchísimo. No solo por la beca, sino porque alguien, desde tan lejos, valoró mi idea y mi trabajo”.

Asimismo dijo que “ese momento me hizo sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. Me dio mucha confianza en mí misma y me hizo pensar que, si me animé a hacer esto, puedo animarme a muchas otras cosas también”.

¿Cómo es ese proceso de sacrificio y preparación?

“La verdad es que el camino no fue nada fácil. Mucha gente ve los logros, pero no todo lo que hay detrás. No hay un solo día en el que no esté escribiendo un ensayo, presentando algún proyecto o pensando en soluciones para problemas que me preocupan. Siempre estoy buscando nuevas oportunidades, becas o competencias, la mayoría internacionales, lo que implica escribir en inglés y español, y no siempre me aceptan”, aseveró.

Asimismo dijo que “al principio recibía más rechazos que aceptaciones, pero con el tiempo, a medida que fui creciendo y participando en experiencias más prestigiosas, empecé a ser seleccionada con más frecuencia”.

¿Cuál es tu rutina?

“Mi rutina suele ser bastante intensa. Hay días en los que literalmente me tengo que dormir a las 12 de la noche y levantarme a las 3 de la mañana para que me alcance el tiempo. Estudio, voy al gimnasio, hago tareas, entreno con el equipo titular de vóley del colegio y además soy parte del club de ajedrez que fundé en mi escuela; así que también tengo que liderarlo, organizar actividades y motivar a otros chicos a participar”.

“Tomo clases de inglés varias veces por semana, soy parte del comité de tesorería del Club Interact (un grupo de jóvenes de entre 12 y 18 años que realiza proyectos solidarios) y trato de ayudar cada vez que puedo a la Fundación Red de Voluntarios y Rescatistas de Animales. Incluso en varias ocasiones logré que mi club Interact se sumara a sus eventos. Es mucho, sí, pero me encanta”, resumió con alegría.

¿Cuál es tu mayor sueño y próximos proyectos de vida?

“Mi sueño más grande sería poder estudiar en el exterior. Específicamente me encantaría asistir en la Universidad de Yale, en la Universidad de Miami o en ESADE, porque siento que ahí podría crecer muchísimo. Igual, también estoy muy interesada en las becas que ofrecen universidades como Di Tella o San Andrés, que están en Buenos Aires y tienen una educación exigente y de calidad, justo lo que estoy buscando. Algo que me encantaría en el futuro, aunque hoy parezca un poco lejano, es poder hacer realidad la idea de Ciby”, declaró.

¿Qué te inspira académicamente?

“Lo que me inspira podría ser mi curiosidad y las ganas de vivir cosas nuevas. Siempre busco aprender algo distinto, meterme en experiencias que me saquen de la rutina y me desafíen. Por eso me animo a participar en programas, becas y actividades tan variadas. Me encanta la idea de estar en lugares nuevos, conocer gente de otros países y aprender de todo un poco. Eso es lo que me motiva a seguir buscando oportunidades”, resaltó.

Otros logros académicos de Daniela

En septiembre del 2024 fue seleccionada entre cientos de postulantes globales para integrar la Civic Innovators Fellowship de la organización Civics Unplugged. Nuevamente, fue la única argentina elegida. Esta organización impulsa a jóvenes comprometidos con transformar sus comunidades a través de la innovación cívica. Durante la beca, Daniela exploró problemas sociales y desarrolló herramientas para resolverlos. En noviembre de 2024 se graduó y, desde entonces, forma parte de su comunidad de egresados.

En marzo de 2025, Civics Unplugged la seleccionó nuevamente, esta vez para integrar su equipo creativo internacional, donde colabora en la creación de contenido junto a jóvenes de diversos países.

Además, fue elegida para asistir a una de las becas presenciales más prestigiosas de la organización: la Academia de Innovación Cívica en Georgetown, Washington D.C. Fue una de las 25 becarias seleccionadas entre más de 5.000 exalumnos, y la única argentina elegida, en la primera edición abierta a estudiantes internacionales. En esta experiencia tendrá la oportunidad de reunirse con legisladores, líderes sociales, y representantes de instituciones como la Casa Blanca o el Departamento de Estado para aprender sobre cómo generar cambios desde la política.

Otro hito significativo fue haber sido seleccionada entre más de 13.000 estudiantes de 150 países para participar del programa Yale Young Global Scholars 2025, en la Universidad de Yale, dentro de la especialización en Política, Derecho y Economía.

Más recientemente, Daniela fue elegida para el campamento de liderazgo de LALA (Latin American Leadership Academy), una organización que empodera a jóvenes latinoamericanos con valores de propósito, liderazgo y servicio. Esta experiencia le permitirá seguir desarrollando herramientas para liderar transformaciones positivas en su comunidad.

La joven además fue admitida en el Competitive College Club, un programa selectivo que acompaña a destacados estudiantes de Argentina en su camino hacia universidades altamente competitivas en Estados Unidos, uno de sus grandes sueños académicos.

Sin dudas que es un claro ejemplo de como, con dedicación y esfuerzo, los jóvenes pueden alcanzar sus metas. Compartir su experiencia puede inspirar a otros a seguir persiguiendo sus sueños.

Diario Época