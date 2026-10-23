Avance en cirugías contra el cáncer: la técnica que permite localizar el límite entre el tumor y el tejido sano en tiempo real

El verde de indocianina, un contraste fluorescente captado por cámaras infrarrojas, ofrece a los equipos médicos una guía visual durante las intervenciones. Su uso ayuda a identificar lesiones pequeñas, evaluar la irrigación de órganos y reducir la extracción innecesaria de estructuras sanas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. Los diagnósticos más frecuentes corresponden a los tumores de pulmón, mama, colorrectal y próstata. Frente a esa carga, la ciencia avanza en tratamientos y procedimientos cada vez más precisos para abordar la enfermedad.

En ese camino, las cirugías oncológicas incorporan herramientas que permiten visualizar en tiempo real estructuras y lesiones durante la cirugía. El objetivo es delimitar el tumor, preservar tejido sano y localizar el ganglio centinela. Una de ellas es el verde de indocianina, un contraste fluorescente que funciona como guía visual dentro del quirófano.

En el cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres y eje de la campaña de concientización que se desarrolla cada octubre, las decisiones terapéuticas priorizan la efectividad y la reducción de efectos adversos.

La doctora Verónica Fabiano (MN 122874), médica ginecóloga y mastóloga del Instituto Alexander Fleming (IAF), explicó: “El verde de indocianina o también conocido por sus siglas en inglés ICG es un trazador o colorante fluorescente hidrofílico, biocompatible y no tóxico. Al ser estimulado por una fuente de luz infrarroja, el trazador absorbe la energía y emite una señal de fluorescencia. Esta luz no es perceptible a simple vista, pero es captada por sistemas ópticos y cámaras infrarrojas específicas que proyectan la imagen ‘brillante’ en tiempo real en las pantallas del quirófano”.

La técnica delimita nódulos milimétricos y preserva tejido sano durante las operaciones pulmonares. (Imagen Ilustrativa Infobae) La técnica delimita nódulos milimétricos y preserva tejido sano durante las operaciones pulmonares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste se administra por distintas vías según la operación

El llamado “verde” puede aplicarse por vía endovenosa, subcutánea, intradérmica o peritumoral, de acuerdo con el propósito de la intervención y la anatomía que deba evaluarse. También existe la posibilidad de guiar su aplicación por imágenes directamente hasta la lesión tumoral.

Para el cirujano especializado en cirugía torácica Emiliano Navarro (MN 141.192), integrante del IAF, el aporte central es la información visual y funcional en tiempo real. “Hasta hace poco, para encontrar nódulos muy pequeños o no palpables dependíamos de la anatomía visible, las tomografías previas o la colocación previa de marcadores metálicos, como arpones o clips”, detalló.

Según Navarro, esos métodos podían resultar incómodos para los pacientes y complejos de localizar durante la operación. La fluorescencia permite, en cambio, identificar nódulos pequeños sin ampliar exploraciones o incisiones, y ofrece una referencia visual durante el procedimiento.

El verde de indocianina se emplea como sustancia medicinal desde hace más de 50 años, entre otras áreas, en oftalmología y hepatología. La novedad, precisó Navarro, fue la incorporación del colorante a cámaras de alta definición con luz infrarroja instaladas en torres de videocirugía y cirugía robótica.

El verde de indocianina actúa como un contraste fluorescente que guía las cirugías oncológicas en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae) El verde de indocianina actúa como un contraste fluorescente que guía las cirugías oncológicas en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología de fluorescencia comenzó a desarrollarse hacia el final del siglo XX y tuvo una expansión clínica internacional desde 2008 en Japón, Estados Unidos y Europa. En Argentina, su uso se consolidó después de la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El IAF la incorporó de manera oficial a su práctica quirúrgica a comienzos de 2026.

En ginecología y mastología, la técnica se utiliza para el mapeo del ganglio centinela en casos de cáncer de mama, endometrio, cuello uterino y vulva. Además, permite comprobar la vitalidad de los colgajos en mastectomías y en resecciones de la glándula mamaria que conservan la piel. Cuando se aplican luego técnicas de reconstrucción oncoplástica, ese control puede aportar mejores resultados cosméticos.

Fabiano sostuvo que el cambio consiste en pasar de una visión anatómica convencional, a ojo desnudo, a una cirugía guiada por fluorescencia en tiempo real. Con la herramienta, los equipos pueden observar la vascularización, la vitalidad de los colgajos, la anatomía biliar, los uréteres, tumores pequeños no palpables y el drenaje linfático sin disecar o lesionar tejido sano.

“En comparación con métodos tradicionales como el azul patente en tumores ginecológicos, la tasa de detección del ganglio centinela aumenta de un 70% a valores superiores al 90-95%”, afirmó la especialista. Ese resultado puede evitar vaciamientos ganglionares innecesarios y contribuir a la preservación anatómica del paciente.

La angiografía por fluorescencia comprueba la irrigación sanguínea en las suturas de cirugías colorrectales. (Imagen Ilustrativa Infobae) La angiografía por fluorescencia comprueba la irrigación sanguínea en las suturas de cirugías colorrectales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fluorescencia ayuda a conservar pulmón sano en cirugía torácica

En las operaciones torácicas, el colorante se usa para ubicar nódulos pequeños o profundos, de pocos milímetros, que no se ven ni se palpan durante intervenciones mínimamente invasivas. También se aplica en segmentectomías anatómicas, que buscan tratar tumores en etapas tempranas mediante la extracción de la porción afectada del pulmón, y para evaluar la perfusión, es decir, comprobar que la sangre llegue de manera adecuada a las zonas conservadas o reconstruidas.

“Hoy, en procedimientos como las segmentectomías anatómicas, el ‘verde’ proyecta en la pantalla la ubicación exacta de la lesión y marca el límite entre el tumor y el tejido sano”, indicó Navarro. “Esto nos permite realizar una extirpación oncológicamente segura, con márgenes limpios, mientras preservamos la mayor cantidad posible de pulmón sano para la capacidad respiratoria futura del paciente”.

El especialista remarcó que la fluorescencia no sustituye la planificación ni el conocimiento médico, sino que aporta una guía en vivo. En la videotoracoscopía uniportal, técnica que utiliza una única incisión de 3 a 4 centímetros, esa referencia cobra relevancia porque los cirujanos no pueden introducir las manos para palpar directamente el pulmón. Por eso, la toma de decisiones depende en gran medida de la calidad visual de la cámara.

Un nódulo pulmonar pequeño puede no generar alteraciones visibles en la superficie del órgano. Sin embargo, al encender la luz de fluorescencia en una cámara de alta definición, la zona marcada previamente aparece en verde en la pantalla y revela su ubicación anatómica. Tras cortar los vasos que alimentan el segmento enfermo e inyectar el contraste por vía intravenosa, el pulmón sano se tiñe de verde en pocos segundos, mientras el segmento que debe retirarse permanece oscuro. Esa diferencia señala el límite donde dividir el tejido.

La delimitación anatómica de las lesiones reduce el dolor posoperatorio y los días de drenaje en los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae) La delimitación anatómica de las lesiones reduce el dolor posoperatorio y los días de drenaje en los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste también evalúa suturas intestinales y estructuras abdominales

La tecnología se emplea en cirugía colorrectal y digestiva mediante angiografía fluorescente para estudiar la irrigación sanguínea del intestino y confirmar la viabilidad de las anastomosis, las suturas que unen sus extremos. También se utiliza en cirugía hepática y pélvica: facilita la localización de hepatocarcinomas y metástasis, la delimitación de la vía biliar y la evaluación de la irrigación de injertos en reconstrucciones complejas.

La visualización en vivo de los uréteres resulta especialmente relevante en pacientes con tumores agresivos, radioterapia previa o cirugías múltiples, dado que favorece su identificación y previene lesiones iatrogénicas.

Fabiano describió una aplicación en cirugía colorrectal. Después de retirar un tumor y unir los extremos del intestino, se administra ICG por vía venosa. “En pocos segundos, la luz verde confirma si la unión está bien irrigada; si una zona no brilla, por isquemia, el cirujano decide en ese mismo instante recortar un par de centímetros adicionales de tejido sano bien perfundido”, explicó. De ese modo, se busca prevenir complicaciones posoperatorias.

La técnica apunta a reducir exploraciones, complicaciones y tiempo de recuperación

Entre los beneficios atribuidos al uso del colorante figura la localización precisa de nódulos pequeños o no palpables, sin exploraciones prolongadas ni incisiones de mayor tamaño. Al conocer con exactitud dónde realizar el corte, el cirujano puede ajustar la extracción de tejido y evitar retiradas excesivas.

El compuesto no radiactivo cuenta con aprobación de la ANMAT para su aplicación clínica en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae) El compuesto no radiactivo cuenta con aprobación de la ANMAT para su aplicación clínica en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta también puede reducir el riesgo de fugas de aire en el pulmón, una de las complicaciones habituales de las intervenciones torácicas. Al conservar más tejido sano y realizar procedimientos más delimitados, el posoperatorio puede incluir menos dolor, menos días de drenaje y un retorno más rápido a las actividades habituales. En algunos casos, además, la cirugía puede requerir menos tiempo.

El verde de indocianina presenta un perfil de seguridad basado en su condición de compuesto biocompatible, no radiactivo, de toxicidad mínima y eliminación rápida por vía biliar, según los especialistas. En el IAF se utiliza Greenbac, un trazador de elaboración nacional del laboratorio Bacon, una circunstancia que facilita un acceso sostenible a la tecnología.

Durante una intervención, la señal fluorescente también puede mostrar metástasis hepáticas diminutas, ganglios linfáticos aberrantes o nódulos pulmonares ocultos que no eran visibles ni palpables. En tumores de mama o ginecológicos, si la biopsia intraoperatoria por congelación determina que el ganglio centinela fluorescente es negativo, puede establecerse que no corresponde realizar un vaciamiento ganglionar completo.

“El verde de indocianina no reemplaza al cirujano ni a su experiencia: es un aliado tecnológico de enorme valor”, concluyó Navarro. La fluorescencia, subrayó, no diagnostica por sí misma: funciona como un mapa de navegación, mientras que la decisión sobre qué extirpar y hasta dónde extender la cirugía permanece a cargo del equipo médico, con base en la anatomía, los estudios previos y las características del tumor.

La combinación de planificación tridimensional previa, cirugía mínimamente invasiva y navegación por fluorescencia permite tratar el cáncer con mayor precisión y, a la vez, reducir el impacto de la intervención sobre el organismo a largo plazo.