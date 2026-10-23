Kicillof, Massa y Máximo acordaron armar un frente nacional con otros partidos

Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a encabezar una cumbre con gobernadores y legisladores del peronismo. Esta vez, el encuentro fue en la Casa de la provincia de La Pampa y ocurrió en medio de constantes tensiones en el partido.

Hubo consenso para unificar posturas alrededor de la necesidad de trabajar en la unidad del peronismo y en especial de trabajar en un frente electoral amplio, en línea con lo que planteó el miércoles el líder del Frente Renovador de consolidar un frente anti-Milei. “Estamos convencidos de que hay que seguir convocando y ampliando para construir una alternativa política”, dijeron.

“Hoy no se habló de candidaturas. Ya habrá tiempo”, dijo el anfitrión Sergio Ziliotto. “Si se habló de las PASO. Existe una cruzada mundial que tiene que ver con el individualismo, con evitar la decisión de la gente”, planteó.

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Además de Kicillof, Massa, Máximo y Ziliotto estuvieron José Mayans y Germán Martínez y los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el jefe político de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Los mismos diez que se habían reunido en agosto. La novedad en este caso fue la presencia de Juan Manuel Olmos, el líder del peronismo federal.

En la reunión hubo un nuevo planteo para sostener las PASO que el gobierno busca suspender de cara a las elecciones del año próximo. “Cualquier intento de eliminación o suspensión puede transformarse en una trampa para la sociedad”, dijeron. Ese había sido el eje de la primera cumbre.

Mayans dijo al término de la reunión que no se habló de candidaturas. Dijo que el peronismo tiene varios candidatos y cuando los periodistas le preguntaron cuáles eran mencionó a Kicillof, Massa, el sanjuanino Sergio Uñac, Zamora y el tucumano Juan Manzur.

La reunión ocurrió mientras los pilares más importantes del peronismo buscan sumar músculo para poner en valor sus espacios. Kicillof es el candidato más instalado y quien mejor mide en las encuestas. En los últimos días sumó a Juan Grabois a su armado mientras intenta tomar distancia de Massa y Cristina Kirchner.

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En tanto, el líder del Frente Renovador empezó a moverse y la semana pasada se reunió con la ex presidenta en su domicilio de San José 1111. El miércoles se reunió con unos 15 rectores de universidades y anticipó lo que acaso sea uno de los ejes de su discurso para las elecciones del año próximo: “Va a haber un día después de Milei”, dijo rompiendo un silencio de varios meses.

Massa viene trabajando en la creación de un frente anti-Milei donde confluyan todos los sectores que se consideren refractarios del Presidente. Ese armado trasciende las fronteras del peronismo e incluye contactos con dirigentes del radicalismo y partidos provinciales.

También se habló en la reunión sobre el presupuesto para el año que viene que se discute en el Congreso. Se acordó plantear propuestas para mejorar las rutas, la construcción de viviendas y de infraestructura social. Además, van a trabajar para garantizar los recursos para las personas con discapacidad y para hacer cumplir la ley de financiamiento universitario.