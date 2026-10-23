Samuel Vargas pidió a la opocision “que ayude a los inundados y se deje de inventar”

En medio de la creciente de los ríos y la preocupación por las inundaciones en el Chaco, el diputado provincial llamó a verificar la información antes de compartirla y pidió consultar fuentes oficiales. Según lo informado por los organismos competentes, el sistema de defensa hídrica se encuentra en buenas condiciones operativas.

El diputado provincial Samuel Vargas se refirió a la situación del dique regulador de Barranqueras y pidió responsabilidad al momento de difundir información sobre el funcionamiento de las defensas hídricas, en un contexto marcado por la preocupación que generan las crecidas de los ríos en la región.

El legislador llamó a verificar los datos antes de compartirlos, consultar fuentes oficiales y respetar el trabajo de los profesionales encargados de evaluar el estado de la infraestructura hídrica.

El planteo apunta a evitar que información no confirmada genere alarma entre los vecinos, especialmente en las localidades que permanecen atentas a la evolución de los niveles del agua.

Qué se informó sobre el estado del dique

De acuerdo con la información oficial mencionada, profesionales y responsables de los organismos competentes, entre ellos la Administración Provincial del Agua (APA), realizaron una inspección para evaluar el funcionamiento del sistema de defensa hídrica.

Según ese reporte, el dique regulador se encuentra en buenas condiciones operativas, con las compuertas y las bombas funcionando con normalidad.

Además, continúan las tareas de monitoreo, mantenimiento y prevención ante la creciente de los ríos, con el objetivo de seguir de cerca la evolución de la situación hídrica.

Información verificada en medio de la creciente

La situación mantiene en alerta a las comunidades ribereñas, donde conocer el estado de las defensas y la evolución de los ríos resulta fundamental para la prevención.

En ese escenario, Vargas insistió en la importancia de recurrir a información comprobada y dar lugar a las evaluaciones técnicas de los organismos responsables.

La difusión de datos precisos permite que los vecinos estén informados sin confundir versiones no verificadas con reportes oficiales. Al mismo tiempo, el seguimiento de las condiciones hidrológicas y el funcionamiento de las instalaciones requiere controles permanentes.

El llamado es a informar con responsabilidad, consultar fuentes oficiales y mantener el monitoreo de las defensas hídricas mientras continúe la creciente.

Radio Clan FM | Chaco