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Denuncian que una niña de 11 años murió por desnutrición antes de llegar al hospital de Castelli

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Marianita López vivía en El Sauzalito. Llevaba dos días con fiebre, vómitos y diarrea y falleció durante el traslado. El caso exige esclarecer qué asistencia recibió y si su muerte pudo evitarse.

Una niña identificada como Mariana López, conocida como “Marianita”, murió cuando era trasladada desde El Sauzalito hacia el hospital de Juan José Castelli. La información difundida por Chaco Existe y Portal Noticias Argentinas, señala que tenía 11 años y atribuye el fallecimiento a una desnutrición severa y a la falta de atención médica oportuna.

El relato describe dos días de fiebre, vómitos y diarrea antes del viaje. Cuando decidieron llevarla al hospital, la niña no consiguió llegar con vida. Su muerte deja preguntas urgentes sobre la asistencia disponible y las condiciones en que se realizó el traslado.

Una muerte que requiere respuestas

La denuncia sitúa lo ocurrido en El Sauzalito, en El Impenetrable chaqueño. Sin embargo, todavía falta establecer si Marianita había sido atendida previamente y si hubo una derivación sanitaria o una decisión familiar de buscar ayuda en Castelli.

Si existía un cuadro de desnutrición severa, corresponde conocer si había sido detectado, qué seguimiento tenía y qué asistencia alimentaria y sanitaria recibía su familia.

La responsabilidad de dar explicaciones

Los cuestionamientos difundidos alcanzan al gobierno de Leandro Zdero y a las políticas nacionales de asistencia alimentaria. Determinar responsabilidades concretas requiere reconstruir el caso y conocer qué organismos debían intervenir.

Las autoridades sanitarias provinciales deben explicar qué ocurrió, cómo se organizó el traslado y si hubo obstáculos o demoras que impidieron atenderla. También corresponde esclarecer si fallaron los mecanismos de prevención y protección de la niñez.

Marianita tenía once años. Su muerte exige respuestas claras y una investigación que determine si pudo evitarse. Ninguna familia debería perder a una hija en el camino mientras intenta conseguir atención médica.

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