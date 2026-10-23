Se profundiza el derrumbe de ventas en supermercados, que acumulan ocho meses en rojo

La crisis del consumo empieza a impactar con mayor fuerza en las góndolas de los supermercados, que acumulan ocho meses en rojo.

Según datos del Indec, solo en agosto registraron una caída intermensual del 0,8% e interanual del 3,7% en las ventas totales a precios constantes, mientras que en el acumulado de 2026 el derrumbe es del 2,8%.

En los productos esenciales que suelen registrar una alta rotación por demanda constante, es paradigmático el caso de los lácteos, que en los supermercados marcaron un desplome del 6,6% en moneda constante.

En las ventas totales a precios constantes, los mayoristas acumulan siete meses a la baja después del moderado crecimiento de 1,3% que marcó enero

Un panorama similar se expone en los autoservicios mayoristas, que sufrieron una caída del 3,6% en las ventas, con un acumulado a la baja del 2,9% en lo que va de 2026.

El correlato directo de esos datos se refleja en la situación crítica de grandes cadenas que comenzaron con cierres y ventas de sucursales por el aumento de los costos fijos que se tornan inviables en medio de una caída del consumo masivo incesante.

En el caso del mayorista Diarco, en apenas dos meses cerró cuatro sucursales: Junín de los Andes, en Neuquén y tres bonaerenses ubicadas en Tres Arroyos, Zárate y Jáuregui.

Supermercados Toledo remata changuitos y góndolas por la crisis del consumo

En tanto, LPO contó la crisis de Toledo, la cadena de supermercados emblemática de Mar del Plata que días atrás tuvo que salir a vender changuitos y góndolas para responder a un panorama de quebranto en el que hoy tiene 1.042 cheques rebotados por más de 10.455 millones.

En los supermercados, solo carnes y frutas y verduras fueron las categorias que mejoraron su facturación. Como contracara, el rubro bebidas fue el que tuvo uno de los rendimientos más bajos junto a productos de panadería y electrónicos.

En lo relativo a los lácteos, el observatorio de la cadena (Ocla) hizo un análisis particular de las ventas de estos productos y advirtió que las ventas bajaron 6,6% en moneda constante.

En el Ocla señalaron que ese número se registró “debido al menor ajuste de los precios de los lácteos respecto a la inflación y probablemente por un mix de compras donde prevalecieron más los productos commodities que los de mayor valor agregado y/o marcas”.

En los mayoristas, crecieron fuerte las frutas y verduras, carnes y productos de almacén pero fueron muy magros los resultados de electrónicos y artículos para el hogar, que hasta cayeron en términos nominales (-1%).

En las ventas totales a precios constantes, los mayoristas acumulan siete meses a la baja después del moderado crecimiento de 1,3% que marcó enero.