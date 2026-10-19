La Casa Rosada decidió competir a fondo contra Llaryora y se cae la posibilidad de un acuerdo en Córdoba

Dos grandes gestos resumen la escenografía previa al 2027 de la política en Córdoba: por un lado, el gobernador Martín Llaryora de recorrida profusa por medios porteños para tratar de instalar un discurso crítico a la gestión de Javier Milei. Del otro, el diputado libertario Gabriel Bornoroni caminando la ciudad de San Francisco, el ‘km-0′ del llaryorismo.

Sumando, además, en ese itinerario a radicales, juecistas y tropa del PRO, casi un deseo de una alquimia que, por ahora, no se traslada al escenario provincial en su conjunto.

Esto deja en evidencia que el cordobesismo entendió que se enfrió el pacto con la Rosada y los dichos sobre el final de la semana del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en torno a un regreso del kirchnerismo y el recuerdo del 2008, transparentan aún más la intención de Milei y Karina de ir a fondo. También en Córdoba.

Por lo que, el tercer hecho que confirma el distanciamiento fue precisamente la manera en la que Llaryora y Schiaretti aportaron los votos para tratar de tirar abajo el DNU70 en la fallida sesión del jueves por la tarde.

Llaryora apuesta a una nueva ley de industria para diferenciarse de Milei en lanzar su campaña

Todos ingredientes de una relación que no es la misma de hace unos meses. Y donde, los integrantes del Gobierno nacional admiten que no son necesarios -o incluso ya no pueden condicionar- los votos del cordobesismo que antes se vendían como claves para sacar algún tipo de reforma en el Congreso.

Esto deja en evidencia que el cordobesismo entendió que se enfrió el pacto con la Rosada y los dichos sobre el final de la semana del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en torno a un regreso del kirchnerismo y el recuerdo del 2008, transparentan aún más la intención de Milei y Karina de ir a fondo. También en Córdoba

Por esto Llaryora sale a endurecer su discurso con la crisis económica de la gestión libertaria, por eso castiga con las consecuencias de la situación del Pami en Marcos Juárez, donde la alianza PJ logró un triunfo histórico y también por ello peroniza las efemérides como ocurrió este mismo sábado. Cuando, después de años el cordobesismo armó un gran acto por el Día de la Lealtad con Passerini, Vigo, Facundo Torres, Siciliano y Raúl La Cava como principales oradores.

Una manera también de volver a la vieja receta de De la Sota y Schiaretti: alambrar el peronismo cordobés para que no haya filtraciones nacionales.

En tanto, en el arco opositor, Bornoroni hace rato se mueve como líder. Relegó a una condición de socio con porcentaje minoritario de acciones al senador Luis Juez y entre los dos abroquelan la alianza sin el radical Rodrigo de Loredo. Cada vez más alejado de esa coalición y con la clara intención del diputado y el senador de volver a pasar la aspiradora en la UCR.

De esta manera, la confirmación de Llaryora en medios porteños de buscar un segundo mandato suena a un mix entre mensaje de advertencia al esquema libertario con guiños a un incipiente armado de Tercera Vía nacional. La cooperativa sin jefes que recluta outsiders.

Como sea, el heredero del cordobesismo y Bornoroni ya se eligen como potenciales rivales para el áspero 2027 en Córdoba.