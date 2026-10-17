Por qué pueden aparecer manchas blancas en brazos y piernas

La pérdida localizada de pigmento afecta con más frecuencia a quienes tienen tez clara y una historia prolongada de exposición a radiación ultravioleta

La aparición de pequeños puntos blancos en la piel, sobre todo en brazos, piernas y pecho, suele generar preocupación por su relación con enfermedades cutáneas. En muchos casos se trata de hipomelanosis guttata idiopática, una condición benigna vinculada a la exposición sostenida a la radiación ultravioleta.

Según información publicada por Prevention, estas marcas son planas, circulares y miden apenas unos milímetros, con un tamaño similar al de una lenteja. Pueden surgir de forma aislada o multiplicarse con el paso del tiempo, especialmente en zonas del cuerpo expuestas de manera habitual al sol.

Aunque no se consideran lesiones cancerosas ni precancerosas, los especialistas advierten que pueden reflejar un historial de daño solar. Por eso, recomiendan una evaluación dermatológica para confirmar el diagnóstico y controlar el estado general de la piel.

La falta de melanina explica el color de las manchas

El nombre médico de la condición describe sus principales características. “Idiopática” significa que no se conoce con precisión su causa; “guttata” alude a la forma de gota o punto; e “hipomelanosis” refiere a una disminución de melanina, el pigmento responsable del color de la piel.

La dermatóloga Ava Shamban explicó que las lesiones aparecen con mayor frecuencia en áreas expuestas al sol y pueden tener formas redondeadas u ovaladas. La pérdida localizada de melanina hace que las manchas se vean más claras que el tono habitual de la piel.

La alteración de los melanocitos por la radiación ultravioleta acumulada impide la producción de melanina en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae) La alteración de los melanocitos por la radiación ultravioleta acumulada impide la producción de melanina en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La radiación ultravioleta parece ser el factor más asociado con su desarrollo. Cuando la piel recibe sol de forma repetida, aumenta inicialmente la producción de melanina como mecanismo de defensa. Sin embargo, una exposición intensa y acumulada puede alterar o destruir los melanocitos, las células encargadas de fabricar ese pigmento.

La dermatóloga Tanya Kormeili describió estos puntos como una consecuencia de la incapacidad de ciertas zonas de la piel para seguir produciendo melanina después del daño por radiación. La exposición solar diaria y persistente puede tener más impacto que una única quemadura intensa.

Las pieles claras y el paso de los años aumentan la frecuencia

La hipomelanosis guttata idiopática es más común en personas de piel clara, que cuentan con menor producción basal de melanina y pueden sufrir daño solar con mayor facilidad. También es habitual que las marcas se vuelvan más visibles con la edad.

El bronceado frecuente, las actividades al aire libre sin protección suficiente y la exposición solar durante años figuran entre los antecedentes habituales. La evidencia disponible también señala una posible influencia de la genética, el envejecimiento cutáneo y la fricción repetida, como la provocada por exfoliaciones o lavados agresivos.

El tono de piel claro y el paso de los años aumentan la frecuencia de aparición de estas marcas cutáneas (Imagen Ilustrativa Infobae) El tono de piel claro y el paso de los años aumentan la frecuencia de aparición de estas marcas cutáneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dermatólogos remarcan que el daño ultravioleta es acumulativo. Una persona puede no haber tenido quemaduras solares graves y, aun así, desarrollar lesiones asociadas con años de exposición cotidiana sin medidas adecuadas de protección.

Otras enfermedades también producen zonas despigmentadas

El aspecto de las manchas puede parecerse al de otras afecciones, por lo que el autodiagnóstico no reemplaza una consulta médica. El vitíligo, por ejemplo, suele generar áreas blancas más grandes y puede afectar regiones que no reciben sol. Se considera una enfermedad relacionada con procesos autoinmunes.

También existen la hipopigmentación posterior a una inflamación, lesión o quemadura; la tiña versicolor, una infección por hongos que suele presentar descamación; y enfermedades inflamatorias menos frecuentes, como el liquen escleroso o la morfea.

La hipomelanosis guttata idiopática no es cáncer, pero su presencia puede justificar una revisión de cuerpo completo, sobre todo en personas con antecedentes familiares de tumores de piel, piel clara o quemaduras solares previas. Además, distinguirla de otras enfermedades permite indicar tratamientos específicos cuando resulten necesarios.

Los tratamientos buscan mejorar el aspecto, pero no siempre ofrecen resultados definitivos

La prevención mediante protector solar de FPS 50 o superior renovado cada dos horas se posiciona como la estrategia principal (Imagen Ilustrativa Infobae) La prevención mediante protector solar de FPS 50 o superior renovado cada dos horas se posiciona como la estrategia principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como las lesiones son benignas, el tratamiento suele responder a una preocupación estética. Las alternativas incluyen productos con derivados de la vitamina A, corticoides tópicos y, bajo prescripción médica, cremas como el tacrolimus, que pueden favorecer procesos vinculados a la pigmentación.

También se emplean procedimientos en consultorio, entre ellos láseres de rejuvenecimiento, exfoliaciones químicas, microagujas, dermoabrasión, crioterapia y fototerapia con luz excímer. Sin embargo, los resultados varían y algunos métodos requieren varias sesiones, tiempo de recuperación y costos que no suelen estar cubiertos por seguros médicos.

La prevención continúa como la herramienta principal. Usar protector solar de FPS 50 o superior, renovarlo cada dos horas y sumar ropa con filtro ultravioleta reduce la exposición. También conviene buscar sombra durante los momentos de mayor índice UV y evitar la fricción intensa o frecuente sobre la piel.