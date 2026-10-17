La Legislatura reconoció una iniciativa para visibilizar el duelo gestacional, neonatal y perinatal

En el marco del Día Mundial de Concientización y Visibilización del Duelo Gestacional, Neonatal y Perinatal, que se conmemora cada 15 de octubre, el Poder Legislativo reconoció, por iniciativa del diputado Samuel Vargas, la labor de la Fundación Dulces Sueños y su compromiso con la sensibilización y el acompañamiento a las familias que atraviesan estas pérdidas.

La actividad destacada se realizó ayer en el sendero “Sembremos Vida”, como parte de una jornada organizada por la Fundación Dulces Sueños para visibilizar el duelo gestacional, neonatal y perinatal, generar conciencia en la comunidad y promover espacios de contención y acompañamiento.

En ese marco, el diputado Vargas entregó a Mirian Aguirre, titular de la fundación, la declaración de interés legislativo otorgada a la iniciativa, en reconocimiento a su aporte a la visibilización de estas experiencias.

Durante la jornada, el legislador destacó la importancia de reconocer estas pérdidas y acompañar a las familias desde la empatía, el respeto y la escucha. Asimismo, valoró el trabajo que lleva adelante la Fundación Dulces Sueños, promoviendo espacios de apoyo para quienes transitan estas experiencias.