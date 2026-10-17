Chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos se preparan para una jornada de protestas en Francia

A seis meses de las elecciones presidenciales francesas, el mandatario nacional, Emmanuel Macron, pidió “calma” y “respeto” durante las movilizaciones convocadas por el incremento de la inflación y el deterioro de las condiciones sociales del país

Decenas de miles de personas están convocadas a manifestarse este sábado en Francia contra el alza de precios y el deterioro del modelo social, en una movilización que reunirá a estudiantes, sindicatos y sectores vinculados al movimiento de los Chalecos Amarillos.

Las protestas comenzaron el mes pasado en institutos de barrios populares del norte de París. Las quejas por la falta de docentes y el estado de las instalaciones derivaron después en un reclamo nacional contra la desigualdad, el bajo gasto público y las condiciones del sistema educativo.

La convocatoria coincide con la etapa final del mandato del presidente Emmanuel Macron, en un contexto de fragmentación política y polarización electoral. El aumento de los costos de endeudamiento de Francia, en niveles máximos de más de dos décadas, también expuso las dificultades del país para ordenar sus finanzas públicas.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó el jueves que las autoridades temen disturbios durante las protestas. El Gobierno acusó al partido La Francia Insumisa de impulsar las movilizaciones, una acusación que la fuerza política de izquierda rechazó. “Este es un momento de cansancio en el país”, declaró Lecornu. “Estamos en un ambiente de crisis permanente: guerras, inflación y problemas relacionados con el poder adquisitivo”.

El líder de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, cuyo partido encabeza los sondeos de cara a las presidenciales del próximo año, también anticipó incidentes. “Estoy sumamente preocupado”, dijo durante una visita al Salón del Automóvil de París y agregó: “Será un día de caos para Francia”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla en una conferencia de prensa durante una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 16 de octubre de 2026 (REUTERS/Yves Herman) El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla en una conferencia de prensa durante una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 16 de octubre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

Macron pidió el viernes “calma y respeto” ante las movilizaciones convocadas. “Hay un derecho constitucional a manifestarse y a expresarse, y se respeta plenamente”, afirmó Macron en una rueda de prensa desde Bruselas, al término del Consejo Europeo. El mandatario sostuvo que ese derecho debe ejercerse con respeto hacia las personas y los bienes, “sin insultar ni romper”. “Hago un llamamiento a la calma y al respeto para preservar este derecho”, añadió. En ese sentido, señaló que el problema surge cuando las marchas carecen de organización y aparecen participantes cuyo único objetivo es “destrozar y crear disturbios”.

Lecornu afirmó que las protestas que atraviesa el país figuran entre las más violentas de las últimas décadas y señaló que más de 900 policías resultaron heridos desde el inicio de las movilizaciones. El prefecto de Policía de París, Patrice Faure, prohibió las manifestaciones en varios puntos estratégicos de la capital para este sábado. Las restricciones abarcan los alrededores del Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa; Matignon, residencia oficial del primer ministro; y la avenida de los Campos Elíseos. La medida regirá entre las 07:00 y las 22:00 hora local.

La Prefectura de Policía precisó que la prohibición afecta a concentraciones y marchas que no cuenten con una notificación previa dentro de los perímetros fijados. Las órdenes también incluyen otros sectores sensibles de la ciudad, entre ellos las inmediaciones de instituciones públicas y estaciones ferroviarias.

Una persona observa carteles que dicen «Los Chalecos Amarillos han vuelto. Por una vida de dignidad, libertad e ilustración. Vamos a restablecer el orden en el caos», en un muro de París, Francia, el 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor) Una persona observa carteles que dicen «Los Chalecos Amarillos han vuelto. Por una vida de dignidad, libertad e ilustración. Vamos a restablecer el orden en el caos», en un muro de París, Francia, el 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

La actuación de las fuerzas de seguridad también recibió cuestionamientos por el número de civiles heridos. Entre los casos bajo revisión figura el de un adolescente que perdió una mano tras recoger una granada aturdidora. El organismo de control interno de la Policía investiga al menos dos docenas de denuncias por presunta violencia policial.

Francia suspendió el uso de granadas aturdidoras en las protestas estudiantiles, aunque el ministro del Interior, Laurent Núñez, dejó abierta la posibilidad de emplearlas durante esta tarde. “Si se produjeran enfrentamientos, se podrían utilizar todo tipo de armas intermedias”, declaró Núñez el viernes al programa Telematin.

Los llamados en redes sociales para que se sumen integrantes de anteriores movimientos de protesta elevaron las expectativas sobre la dimensión de la jornada. Sindicatos, estudiantes y sectores de los Chalecos Amarillos anunciaron su participación en concentraciones en distintos puntos del país.

Un contenedor de basura y otros objetos arden en una calle mientras agentes de las unidades antidisturbios francesas (CRS) permanecen en sus posiciones en medio de enfrentamientos con manifestantes, el 13 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor) Un contenedor de basura y otros objetos arden en una calle mientras agentes de las unidades antidisturbios francesas (CRS) permanecen en sus posiciones en medio de enfrentamientos con manifestantes, el 13 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

El movimiento de los Chalecos Amarillos nació en 2018 como una reacción contra los impuestos al diésel y luego amplió sus reclamos al costo de vida y la desigualdad de ingresos. Las protestas perdieron intensidad después de que el gobierno de Emmanuel Macron acordó rebajas fiscales por miles de millones de euros.

Yannick Maillou, profesor de La Crèche, en el oeste de Francia, participó de las protestas de 2018 y aún mantiene vínculos con el movimiento. Dijo que existen varios puntos de reunión cercanos para los manifestantes y que los sindicatos convocaron a sus afiliados. “Se están formando grupos de personas que prestan asistencia médica ante la previsión de violencia policial”, afirmó Maillou en diálogo con Reuters.

Myrtil Devillers, otro integrante de los Chalecos Amarillos, expresó respaldo a lo que definió como un “conjunto explosivo de quejas”, aunque no asistirá a las movilizaciones porque se encuentra fuera del país.

Un manifestante con un chaleco amarillo sostiene una bandera nacional francesa frente a agentes de las unidades antidisturbios (CRS) de Francia durante una manifestación en París (REUTERS/Abdul Saboor/Archivo) Un manifestante con un chaleco amarillo sostiene una bandera nacional francesa frente a agentes de las unidades antidisturbios (CRS) de Francia durante una manifestación en París (REUTERS/Abdul Saboor/Archivo)

“Yo era un manifestante de los Chalecos Amarillos cuando la gasolina costaba 1,40 euros el litro, así que imagínense cómo me siento ahora que cuesta 2,20 euros”, dijo. “El sistema judicial se queja; el sistema educativo se queja; el sector sanitario se queja; mis amigos que dirigen empresas se quejan”.

(Con información de Reuters y EFE)