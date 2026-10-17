Emiliano Yacobitti apuntó contra Javier Milei: “Cada vez que no hay clase, se pone contento”

El vicerrector de la UBA cuestionó al Gobierno tras la quinta Marcha Federal Universitaria y criticó los paros docentes y propuso sostener las clases mientras continúan las protestas.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, volvió a cuestionar al presidente Javier Milei por el conflicto universitario. Tras la quinta Marcha Federal Universitaria, reclamó que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y sostuvo que la movilización fue pacífica, pese a los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso.

En una reciente entrevista, el dirigente también apuntó contra los responsables de los destrozos y pidió que se identifique a quienes arrojaron piedras y rompieron mobiliario público. También se distanció de las medidas de fuerza en las facultades: “Cada vez que en una facultad no hay clase, yo creo que Milei está contento”.

Yacobitti pidió identificar a los responsables de los incidentes

Al referirse a la hipótesis de que hubo infiltrados durante la marcha, Yacobitti diferenció a quienes participaron del reclamo educativo de las personas que protagonizaron hechos violentos. Consideró que pudo tratarse de una minoría que buscaba deslegitimar la movilización, aunque insistió en que las responsabilidades deben determinarse con pruebas.

“Me imagino que después del megaoperativo policial que hubo, van a saber quiénes son los que rompían los bancos y tiraban piedras”, afirmó. También reclamó que se informe si los involucrados pertenecen a alguna organización y que respondan ante la Justicia por los daños que hayan causado.

El vicerrector cuestionó, además, el accionar de las fuerzas de seguridad durante el acto universitario. Según relató, la presencia de gases lacrimógenos obligó a terminar la actividad mientras participaban profesores, investigadores, docentes y trabajadores no docentes.

“Alguien tiene que explicar por qué eso pasó”, sostuvo. Para Yacobitti, las autoridades también deben aclarar por qué no pudieron garantizar que la manifestación se desarrollara en paz.

El reclamo por la ley y los fallos judiciales

El dirigente universitario volvió a exigir que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Recordó que el Congreso insistió con la norma después del veto presidencial y afirmó que las medidas cautelares relacionadas con salarios y becas se encuentran firmes, según su interpretación del proceso judicial.

“El primero que no está por arriba de la ley es el que más poder tiene, el presidente de la Nación”, expresó. En ese sentido, consideró que el conflicto excede el presupuesto educativo y pone en discusión el respeto por las instituciones democráticas.

Yacobitti también reclamó que la Cámara de Diputados y el Senado defiendan la ley que aprobaron. “El Gobierno no lo respeta y no lo incluye en el presupuesto”, cuestionó al advertir sobre el incumplimiento de la norma.

Por qué Yacobitti cuestionó los paros docentes

Aunque defendió el derecho a protestar, el vicerrector planteó sus diferencias con las medidas que interrumpen el dictado de clases. Dijo comprender la situación de los docentes, pero consideró que dejar de enseñar puede perjudicar principalmente a los estudiantes.

“Es preferible concientizar, movilizarse, pero no dejar de dar clase”, afirmó. Como ejemplo, señaló que cuando se suspende la actividad en una escuela secundaria, quienes pueden pagar clases particulares tienen una alternativa que no está al alcance de todos.

En cambio, propuso impulsar manifestaciones pacíficas, clases públicas y acciones frente a organismos del Estado. “Dar la clase en la puerta del Ministerio de Economía me parece perfecto”, sostuvo, al defender medidas que permitan visibilizar el reclamo sin interrumpir el acceso a la educación.

Finalmente, Yacobitti consideró que es necesario construir acuerdos políticos para garantizar la continuidad de las políticas que la sociedad valora. “Ha llegado el momento de construir un frente político que garantice que, gane quien gane, haya cosas que se respeten”, concluyó.