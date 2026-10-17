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Peronismo realizará dos actos por el Día de la Lealtad en medio de su interna

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Kicillof encabezará la convocatoria en La Matanza y Máximo Kirchner viajará a Chaco; sectores de La Cámpora preparan una movilización a Constitución.

(BUENOS AIRES).- El peronismo realizará este sábado 17 de octubre dos actos separados por el Día de la Lealtad, en medio de su interna y de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Axel Kicillof encabezará la convocatoria bonaerense y Máximo Kirchner será el principal orador de otra actividad; además, sectores del espacio preparan una movilización.

El acto de Kicillof, uno de los principales del peronismo bonaerense por la fecha, comenzará a las 15 en La Matanza, en el polideportivo Juan Domingo Perón. El gobernador bonaerense, que preside el Partido Justicialista de la provincia, será el único orador. La organización estará a cargo del intendente Fernando Espinoza, aliado político del mandatario, y la actividad también será encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario. Se espera la asistencia de funcionarios provinciales y municipales, intendentes bonaerenses, representantes de la CGT y las CTA, dirigentes y militantes.

La celebración recordará los 81 años de la movilización obrera del 17 de octubre de 1945, que el peronismo conmemora como uno de los hitos de su historia. La Matanza fue elegida como sede por ser el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires. La organización planteó recuperar las consignas de justicia social, soberanía política e independencia económica. El encuentro también funcionará como eje entre el gobernador, legisladores, intendentes y gremios vinculados al espacio.

La interna tiene como trasfondo la disputa por el liderazgo y las candidaturas presidenciales de 2027. Kicillof anunció su postulación con la consigna «Cuenten conmigo» y busca consolidarse como el candidato presidencial del peronismo. Máximo Kirchner, por su parte, alienta una posible candidatura de su madre, Cristina Kirchner, quien está inhabilitada para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Semanas antes del acto, Espinoza respaldó a Kicillof y llamó a la unidad durante un plenario realizado en Mar Chiquita. En la previa del encuentro, sostuvo que esa unidad debía convertirse en una «cuarta bandera peronista». También planteó que el Día de la Lealtad es una oportunidad para traer al presente la doctrina del movimiento, y no solo una fecha del calendario. Al cuestionar al Gobierno nacional, vinculó la convocatoria con la situación económica y social y expresó: «Las argentinas y argentinos sufren día a día esta escalada de crueldad por parte de la derecha, representada en el Gobierno de Milei».

La marcha a Constitución y la actividad en Chaco

Sectores vinculados a La Cámpora preparan una movilización hasta San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La marcha llegará a la puerta del departamento de Cristina Kirchner, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Máximo no participará de esa convocatoria ni del acto de Kicillof.

Máximo Kirchner viajará a Resistencia, Chaco, para participar de actividades junto al senador nacional y exgobernador Jorge Capitanich. La celebración se realizará en el Club Juventud, donde Máximo será el principal orador.

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