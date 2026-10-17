Juan Grabois cuestionó la falta de quórum y denunció corrupción: «Me revuelve las tripas»

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, manifestó su profunda indignación por la falta de quórum en la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados. En diálogo exclusivo con El Intransigente, el referente de Frente Patria Grande cuestionó a los legisladores que no ocuparon sus bancas para habilitar el debate sobre el DNU 70/23, el endeudamiento familiar y la Emergencia en Discapacidad.

“Yo francamente no puedo creer el nivel de infamia al que llegan algunas personas que están en el Congreso por el voto popular. Me sorprende”, expresó Grabois al referirse a la ausencia de sus colegas. El dirigente no ocultó su malestar por el fracaso de la convocatoria y apuntó contra quienes, desde su perspectiva, impidieron que se discutieran iniciativas impulsadas por los bloques opositores.

La furia por las bancas vacías

Durante la entrevista con este medio, el legislador insistió en que la ausencia de diputados le generaba un profundo rechazo: “No, no puedo salir del asombro. Ver algunas banca vacías es como que me revuelve las tripas”, sostuvo, en una de las frases más contundentes de su descargo antes de sumarse a la manifestación fente al Congreso.

La sesión tenía como objetivo abordar distintos temas de fuerte impacto político y social, entre ellos la legalidad del DNU 70/23, el crecimiento del endeudamiento de las familias y la Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, la falta de quórum impidió que el cuerpo legislativo pudiera avanzar con el tratamiento de los asuntos, lo que provocó cuestionamientos desde los sectores opositores.

Grabos denunció “corrupción”

En medio de su enojo, Grabois también hizo referencia a la situación que se vivía fuera del recinto y anticipó que iba a ser parte de la movilización. “Ahora está reprimiendo a la gente que está en la calle. Tengo que bajar a poner el cuerpo con ellos”, afirmó el diputado, antes de finalizar la conversación.

Por último, Grabois profundizó sus críticas con una acusación contundente: “Hay algo peor que la hipocresía. Hay corrupción. Hay corrupción”. De esta manera, el diputado cerró su descargo contra los legisladores que no dieron quórum.