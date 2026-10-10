Victoria Tolosa Paz analizó el modelo económico de Javier Milei y lanzó dura una definición: “Tiene un equilibrio fiscal ficticio”

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, analizó el modelo económico de Javier Milei y afirmó que el Gobierno sostiene un “equilibrio fiscal ficticio”. En una entrevista con C5N, cuestionó el ajuste en distintas áreas del Estado y defendió la necesidad de combinar el orden de las cuentas públicas con la protección social. “El DNU-70 es el terror de todos nosotros”, expresó al referirse a los efectos de las desregulaciones.

La legisladora anticipó que su espacio insistirá en el Congreso con el rechazo al DNU 70/2023. Según explicó, el decreto repercute en cuestiones cotidianas como los alquileres, los créditos bancarios, las tarjetas de crédito y las empresas de medicina prepaga. Además, señaló que la agenda parlamentaria incluye el endeudamiento de las familias y las dificultades que atraviesan distintos sectores sociales.

Tolosa Paz reclamó equilibrio fiscal con protección social

Uno de los ejes de sus críticas fue la situación de las personas con discapacidad. Tolosa Paz consideró que, si el Gobierno detecta irregularidades en el otorgamiento de pensiones, debe investigarlas y explicar sus conclusiones. Sin embargo, rechazó que esas sospechas sirvan para justificar recortes generalizados. En ese marco, cuestionó el ajuste sobre las prestaciones y defendió la continuidad de las políticas de asistencia.

Al explicar su postura, la diputada remarcó que el equilibrio de las cuentas públicas debe ir acompañado de un equilibrio social. “No te sirven de nada una cosa sin la otra”, sostuvo. Luego, profundizó su planteo: “No sirve el equilibrio fiscal solamente sin cuidar por supuesto a las personas y mucho menos un equilibrio fiscal ficticio como este”.

Las críticas al plan económico y el desafío del peronismo

Tolosa Paz cuestionó que el Gobierno presente el ajuste como una señal de orden fiscal mientras, según su análisis, posterga obras públicas, acumula deudas con contratistas y reduce recursos destinados a universidades, discapacidad y salud. Para la legisladora, esas decisiones ponen en discusión la sustentabilidad del modelo y sus efectos sobre los servicios públicos.

En otro tramo de la charla, la diputada describió un escenario complicado para la industria, la construcción y el comercio. También mencionó una utilización promedio de la capacidad instalada cercana al 58%, cifra que presentó como un indicador del deterioro productivo. Sobre el rumbo económico, lanzó una advertencia contundente: “No hay forma de que esto arranque”, al cuestionar el programa impulsado por Milei y el ministro Luis Caputo.

Por último, Tolosa Paz planteó que el peronismo debe construir una alternativa económica capaz de recuperar el crecimiento y promover un desarrollo sostenible. En ese sentido, defendió la combinación de estabilidad fiscal, producción y protección social. Además, consideró necesario discutir propuestas concretas y fortalecer el posicionamiento del espacio en temas como la seguridad.