Samuel Vargas cruzó a Magda Ayala por los albergues de Barranqueras: “parecen el rancho de Martín Fierro”

El diputado cuestionó las construcciones precarias detectadas en zonas cercanas al río Paraná y puso en discusión la preparación del municipio frente a la crecida

La situación de las familias que viven en sectores vulnerables de Barranqueras quedó en el centro de la polémica después de que un relevamiento policial detectara construcciones precarias en el barrio La Hormiga, en inmediaciones de avenida Gaboto al 3500.

El diputado Samuel Vargas cuestionó las condiciones de esos refugios y apuntó contra la gestión de la intendenta Magda Ayala con una frase cargada de ironía:

🗣️ “Los albergues de Magda Ayala se parecen al rancho de Martín Fierro; falta el Viejo Vizcacha nomás”.

PORQUE NO FUERON AL CLUB DON ORIONE LA GENTE?

PORQUE NO LLAMO AL GOBIERNO PROVINCIAL?

ES UNA VERGUENZA QUE LA GENTE ESTA PASANDO ESTA SITUCIACION, NO TIENEN BAÑO NI MUCHO MENOS DONDE BAÑARSE O HACER SU COMIDA, BASTA DE EXCUSA ES HORA DE TRABAJAR POR LA GENTE

### 🏚️ TARIMAS, PALOS Y BOLSAS DE NYLON

Según el relevamiento policial, los efectivos observaron un rancho construido con tarimas de madera y bolsas de nylon que, al momento de la inspección, no estaba habitado. También detectaron otras dos estructuras de palos que se encontraban en preparación.

Durante el procedimiento, los agentes entrevistaron a Santiago Alfonzo, de 42 años, vecino del barrio, quien manifestó que los refugios estaban siendo construidos por personal de la Municipalidad de Barranqueras, bajo la coordinación del área de Desarrollo Social.

🌊 ¿EL MUNICIPIO ESTABA PREPARADO PARA LA CRECIDA?

Vargas cuestionó la respuesta municipal ante la crecida del Paraná y planteó interrogantes sobre las medidas de prevención y asistencia para las familias que viven cerca del río.

En su crítica, sostuvo que las condiciones de los refugios no serían adecuadas para recibir a vecinos que necesitan protección ante una contingencia hídrica.

El legislador también cuestionó el trato que reciben los habitantes de esos sectores y comparó las condiciones de alojamiento con las que se ofrecería a animales, una expresión que refleja la dureza de su planteo político.

### ⚠️ LA DISCUSIÓN QUE EXIGE RESPUESTAS

Más allá del cruce político, la situación plantea preguntas concretas para el municipio:

– ¿Qué condiciones de seguridad y habitabilidad tienen estas estructuras?

– ¿Cuántas familias necesitan evacuación o alojamiento preventivo?

– ¿Qué asistencia sanitaria, alimentaria y social está prevista?

– ¿Qué alternativas existen ante una eventual subida del agua?

La prioridad debe ser que las personas expuestas a la crecida cuenten con un lugar seguro, asistencia adecuada y medidas de prevención claras.

La emergencia hídrica requiere planificación, información pública y respuestas concretas. Las autoridades municipales deberían explicar el objetivo de estas construcciones, las condiciones que ofrecen y qué otras medidas se están implementando para proteger a los vecinos de Barranqueras.