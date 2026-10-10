El gobernador de Santa Cruz fustigó al kirchnerismo por la Justicia: “La última trinchera”

El relevamiento detectó 2.192 casos con demoras en juzgados de Río Gallegos y el máximo tribunal fijó dos meses para regularizar la situación.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, volvió a cuestionar al kirchnerismo por el funcionamiento de la Justicia provincial. A través de sus redes sociales, se refirió a la detección de más de 2.000 trámites atrasados en juzgados de primera instancia de Río Gallegos y defendió las reformas que impulsó desde su llegada al Ejecutivo.

“Dijimos que la Justicia era la última trinchera del kirchnerismo: después de años de expedientes paralizados, hoy empezamos a ver los primeros cambios”, sostuvo el mandatario. En su mensaje, vinculó las demoras judiciales con los años de gobiernos kirchneristas en la provincia y reclamó una Justicia independiente, capaz de investigar la corrupción sin responder a intereses políticos.

Vidal defendió los cambios en la Justicia de Santa Cruz

El planteo de Vidal se conoció luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz detectara 2.192 casos con demoras procesales en cinco juzgados de primera instancia de Río Gallegos. Según informó La Opinión Austral, el relevamiento identificó sentencias pendientes, escritos sin tramitar y expedientes que todavía no habían sido asignados.

Ante esa situación, el máximo tribunal provincial ordenó medidas para regularizar el trabajo de las dependencias afectadas. La resolución estableció un plazo de dos meses para corregir los atrasos y dispuso que la Cámara de Apelaciones presentara un cronograma de trabajo.

Vidal utilizó ese escenario para defender su política judicial. “Siempre dije que una parte de la Justicia fue la última trinchera del kirchnerismo. Y lo sigo sosteniendo”, afirmó. También cuestionó los más de 30 años de gobiernos kirchneristas en Santa Cruz y aseguró que durante ese período hubo sectores judiciales que, según su interpretación, respondieron a intereses políticos.

Entre las medidas que destacó, el gobernador mencionó la restitución de Eduardo Sosa, la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y la implementación de concursos para cubrir cargos de fiscales y defensores. Según sostuvo, esos cambios buscan terminar con las designaciones discrecionales y fortalecer la independencia judicial.

El mandatario también puso el foco en las consecuencias cotidianas de las demoras. Señaló que detrás de cada expediente paralizado hay trabajadores, madres y familias que esperan una respuesta de los tribunales. Por eso, reclamó que la Justicia resuelva los conflictos dentro de plazos razonables y sin privilegios.

“Todavía falta mucho, pero no vamos a aflojar”, concluyó Vidal. Su mensaje volvió a poner en el centro de la discusión el funcionamiento del Poder Judicial santacruceño y las reformas impulsadas por su gestión.