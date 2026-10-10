Amado Boudou criticó con dureza a Milei: «Estamos mal y vamos a estar peor»

El exvicepresidente Amado Boudou cuestionó la política económica de Javier Milei durante su editorial en AM530 y responsabilizó al Gobierno por las dificultades que atraviesan los argentinos. En ese sentido, sostuvo que la pérdida de empleo, las deudas para comprar alimentos y los problemas para afrontar servicios y gastos cotidianos no deben explicarse como consecuencias inevitables de la situación económica, sino como resultado de las decisiones oficiales.

Boudou responsabilizó a Milei por el deterioro económico

“Si perdiste tu trabajo, si no podés pagar la luz y el gas, si te tuviste que endeudar para comprar comida, es por lo que hace Milei”, afirmó el exfuncionario. Además, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Las cosas no pasan, las cosas alguien las hace”, remarcó, al insistir en que las consecuencias sociales deben vincularse con las políticas que las generan.

Boudou también cuestionó el discurso oficial sobre la evolución de la economía y rechazó los argumentos que presentan las dificultades actuales como una etapa transitoria. Para graficar su postura, recordó la frase que caracterizó al menemismo durante la década de 1990: “Estamos mal, pero vamos bien”. Según planteó, el desenlace de aquel proceso demostró que la situación no solo era negativa, sino que también avanzaba hacia un escenario más grave, cuyo punto crítico llegó en 2001.

El exvicepresidente sostuvo que el Gobierno de Milei repite una lógica similar, aunque con otro discurso. En ese marco, cuestionó las referencias al crecimiento, al rebote económico y a los supuestos mejores meses de la historia argentina. “Parece que el piso está muy lejos”, advirtió. También criticó la afirmación oficial de que el país atraviesa “los mejores 18 meses de la historia económica de Argentina” y calificó al Gobierno como uno que “miente todo el tiempo”.

El reclamo por Cristina Kirchner y la distribución del ingreso

En otro tramo de su editorial, Boudou defendió la consigna “Cristina Libre” y le atribuyó una importancia que, según explicó, va más allá de un eslogan político. “Es la condición de posibilidad de que pasen cosas distintas, de que mejore la distribución del ingreso”, afirmó. Sin embargo, también reconoció que durante el gobierno de Alberto Fernández, que llegó al poder con el respaldo electoral del espacio, no se concretaron los cambios que se esperaban en esa materia.

En esa línea, mencionó herramientas económicas como la obra pública, la orientación del crédito empresarial y el uso del presupuesto para modificar la distribución de los ingresos. A su entender, la discusión pública quedó demasiado concentrada en el equilibrio de las cuentas estatales, en lugar de enfocarse en los objetivos sociales de la política económica. Como contrapartida, recordó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner muchas familias podían irse de vacaciones, cambiar sus electrodomésticos y afrontar los gastos cotidianos con menos dificultades.

Por último, Boudou apuntó contra los sectores financieros que, según su interpretación, sostienen que los mejores resultados llegarán si Milei vuelve a ganar las elecciones. Para el exvicepresidente, ese argumento funciona como una nueva versión del “estamos mal, pero vamos bien”. Y cerró con una advertencia sobre el rumbo económico: “Con estas políticas económicas estás mal y vas a estar peor”. En ese sentido, ironizó sobre la posibilidad de que los primeros 18 meses de gestión hayan sido los mejores: “Imaginate lo que van a ser los que siguen”.