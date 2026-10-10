Facundo Moyano gastó 48 millones de pesos con tarjeta en marzo y quedó bajo la lupa

Los consumos con tarjeta del hijo del líder de Camioneros y sus ingresos declarados quedaron bajo la lupa.

El exdiputado nacional, Facundo Moyano, vuelve a quedar envuelto en otra polémica tras el episodio vivido con su pareja, Candela Arizaga. Esta vez, el hijo del sindicalista de camioneros quedó bajo la lupa por sus millonarios gastos con tarjetas de créditos, cifras que no coincidirían con sus ingresos declarados.

En Radio Rivadavia, la periodista Guadalupe Vázquez reveló información de Moyano y señaló: “En uno de los videos andaba con bolsas de Cristian Dhior, el alojamiento top en Marbella, cómo paga eso si él tiene declarado como ingreso en blanco por Aubasa, que es una empresa mixta, un salario de no más de 7 millones de pesos”.

La comunicadora reconoce que, solo en marzo y con una tarjeta de crédito, Facundo gastó 48 millones de pesos, sin hablar del dinero en efectivo. “¿Cómo sostiene ese gasto ganando no más de siete millones? No me manden carta documento porque tengo toda la información oficial de sus legajos de ANSES”, señaló.

Los gastos en tarjeta de Facundo Moyano, ¿habrá investigación judicial?

Guadalupe Vázquez brindó más información sobre los gastos del hijo de Hugo Moyano con sus tarjetas y se preguntó si esta situación no amerita una investigación judicial para determinar el origen de esos fondos.

“En agosto, Moyano cobró poco más de cinco millones de sueldo y con la tarjeta del Banco Provincia, gastó 21 millones de pesos. Luego del escándalo mediático, bajó un poco el nivel de gastos, no entiendo como la Justicia no realiza una investigación al respecto”, acotó la periodista.

Por el momento, no hay ninguna actuación judicial contra Facundo Moyano ya había sido cuestionado por sus niveles de gastos, registrando ingresos que no guardarían relación con las erogaciones.

El viaje de Moyano con Candela Arizaga a España

Facundo Moyano y Candela Arizaga fueron vistos en España, primero en Madrid y luego en Marbella, lo que abrió un debate por la situación judicial tras el episodio vivido con la joven modelo en Buenos Aires.

Según explicaron en el programa televisivo de Moria Casán, la pareja se habría comprometido y acompañaron el anuncio con una foto en la que aparece ella caminando de la mano en una playa europea.

En el marco de la causa judicial que involucra a ambos, la Justicia todavía debe determinar, con intervención de expertos en violencia de género, si Candela actúa bajo presión del imputado, es decir, Moyano.