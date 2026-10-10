Juan Grabois disparó contra Javier Milei: «Es un riesgo para toda Latinoamérica»

El dirigente vinculó las ideas del Presidente con una persecución religiosa y pidió que líderes de distintas confesiones repudiaran sus dichos.

(BUENOS AIRES).- “Es un gobierno anticatólico que ejerce una persecución religiosa contra los católicos”, afirmó Juan Grabois al cuestionar las ideas y los discursos de Javier Milei. El dirigente acusó al Gobierno de sostener posiciones contrarias a los valores católicos y describió al mandatario como un riesgo para Latinoamérica y la humanidad. La entrevista en la que hizo esas declaraciones se difundió el 9 de octubre.

Grabois sostuvo que el riesgo que atribuye a Milei alcanza a Latinoamérica y a la humanidad: “Milei es un riesgo particular para Latinoamérica y para la humanidad porque es un influencer del mal, trabaja de influencer, lo que pasa es que trabaja bien de influencer. No es un intelectual, no es un filósofo ni un financista ni un founder”, dijo. También negó que Milei sea un intelectual, un filósofo, un financista o un fundador.

Grabois describió a Milei como “un influencer tercermundista, pero influencer al fin de ese conjunto de ideas” y calificó de perturbador ese universo ideológico. La frase combinó su juicio sobre el estilo del mandatario con una crítica al contenido de las ideas que, a su entender, representa.

Juan Grabois vinculó esas ideas con una alianza entre intereses económicos y posiciones orientadas al exterminio de grupos. “Hay es un rufianismo donde una élite económica con grupo de gente con ideas vinculadas a al exterminio de otros colectivos humanos, de otros grupos sociales, de otros de otras religiones se va amalgamando en algo que se plantee un proyecto civilizatorio eh que termina en un genocidio”, sostuvo. En su descripción, esa convergencia desemboca en un proyecto que calificó como genocida.

Grabois también acusó a Milei de asociar al islam con la «poligamia, la pedofilia, las violaciones y las decapitaciones». “Milei diciendo que una religión milenaria es poligamia, pedofilia, violaciones, decapitaciones. Es persecución religiosa y es muy grave, tendrían que salir todos los líderes religiosos de todas las religiones a repudiarlo”, afirmó. El dirigente pidió que los referentes de todas las confesiones repudiaran esos dichos.

Un Gobierno enfrentado con el catolicismo

Grabois presentó su conflicto con el Gobierno como una contradicción entre los valores católicos y los que, según dijo, sostiene la administración. “Creo que hay una contradicción antagónica entre los valores católicos y los valores que sostiene el gobierno. Es un gobierno anticatólico que ejerce una persecución religiosa contra los católicos”, afirmó. En otra intervención, denunció: “Avala una suerte de degradación criminal contra un colectivo de casi un millón de personas, una persecución religiosa abierta. No una crítica cultural, no un análisis sociológico”.

Grabois atribuyó la construcción de poder de Milei a la manipulación y al ascendiente psicológico sobre el presidente. “Construye su poder sobre la base de la manipulación y el ascendente psicológico que tiene sobre el presidente es parte de una energía esotérica que trabajan mucho ellos hay un link López-Reguiano que a veces está subregistrado”, dijo.

También sostuvo que Milei rompe acuerdos civilizatorios y llamó a resistir la normalización de sus acciones: “Hay cuestiones, acuerdos civilizatorios que el tipo está rompiendo Se van corriendo los umbrales porque primero es esto y mañana viene otro. Hay que romper con esa normalización, hay que tirarle un piedrazo al vidrio de la normalización de lo que hace Milei”.