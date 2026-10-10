Agustín Rossi cuestionó la ciudadanía por inversión y pidió que la prohíban

El diputado nacional Agustín Rossi se refirió a la ciudadanía por inversión, medida que lanzó el Gobierno nacional en el marco de la Argentina Week la semana pasada, y apuntó contra Luis Caputo, actual ministro de Economía. El dirigente peronista pide que se prohíba la iniciativa, a la que vinculó con la venta de tierras a extranjeros.

“La extranjerización de tierras no terminó. Hay que prohibir la venta de la ciudadanía argentina”, explicó el legislador de Unión por la Patria, quien también afirmó que Caputo contó que este pasaporte fue un “pedido” de los tecnomillonarios al presidente de la Nación, Javier Milei.

Otra denuncia que hizo Rossi fue que el Gobierno nacional “antes de ponerle precio al pasaporte ya les habían garantizado que no iban a tributar como argentinos. Lo metieron en el Senado, en la ley de reforma laboral”.

Agustín Rossi vincula la ciudadanía con la venta de tierras

Para el diputado nacional, la ciudadanía anunciada por el Ejecutivo libertario mantiene una estrecha relación con la venta de tierras a extranjeros. “La venta de la ciudadanía no es inversión. Es un atajo para que extranjeros compren nuestras tierras, extraigan nuestros recursos estratégicos y usen un pasaporte que ahora también está en riesgo”, dijo.

El cierre del posteo del experimentado legislador del Partido Justicialista es con la frase “la patria no se vende”, la misma que han utilizado muchos legisladores de la oposición para cuestionar estas políticas de Milei que buscan flexibilizar las condiciones para quienes no viven en el país.

El fallo de la Corte Suprema por la ley de tierras

El capítulo de la ley de tierras parecía haber quedado atrás en la historia de la política nacional, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia reavivó el debate, luego de que decidieran volver a declarar constitucional el artículo 154 del Decreto 70/23.

Rodeado por fuertes críticas a nivel nacional, los miembros del máximo tribunal tuvieron que convocar a dos conjueces para volver a tratar este tema y resolvieron -con un juez que votó en disidencia- la suspensión del polémico artículo, que buscaba derogar la ley de tierras en Argentina.

La normativa que el Ejecutivo libertario busca derogar, lo que hace es reconocer los límites a la hora de vender terrenos a ciudadanos extranjeros o a granes empresas que pretenden quedarse con tierra argentina para colocar sus negocios.