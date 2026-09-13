Sarmiento cayó 1-0 y descendió en tierras entrerrianas

Cayó 1-0 ante Gimnasia en Concepción del Uruguay y no pudo llegar con chances a la última fecha. Después de 12 años perdió la categoría. El año que viene jugará el nuevo Torneo Argentino del Interior.

Por la 8ª fecha de la fase Reválida del torneo Federal «A», el equipo chaqueño cayó ante Gimnasia de Concepción del Uruguay por 1 a 0 y perdió la categoría. El único gol fue anotado por Agustín Favre en el final del partido.

Ahora el “decano” deberá cumplir en la última fecha ante El Linqueño en el Centenario y la temporada que viene disputará el torneo Argentino del Interior.

EL PARTIDO

Buena postura ofensiva de Sarmiento en el arranque del juego, aunque no contó con un referente de área tuvo a sus volantes jugando en terreno antagónico para intentar obtener jugadas de peligro en los primeros minutos. La presión alta le dio resultado para no sufrir en el inicio, pero le faltó definición.

A Gimnasia, por su parte, le llevó minutos acomodarse a la idea de su rival, pero cuando leyó por donde venía el juego pudo generarle aproximaciones al arquero Acuña. El “lobo” utilizó mucho las bandas para doblegar a los defensores adelantados del “decano”.

La primera parte pasó rápido y ninguno de los dos equipos llevó peligro real al arco de enfrente. Muchas aproximaciones y no más que eso. Al descanso 0 a 0.

Ya en el complemento el juego se fue rompiendo de a poco. La mitad de cancha era una zona sin marcas y eso permitió llegadas de ambos lados. Sarmiento tuvo más la pelota, aunque el “lobo” entrerriano supo jugar con la desesperación del equipo de Ríos.

Di Buo tuvo la más clara del “decano” con una bolea dentro del área que terminó llegando fácil a las manos del arquero Rébora. Gimnasia avisó también con un disparo sencillo de Favre, que llevaba minutos en el partido.

Con el correr de los minutos y los cambios realizados el partido perdió ritmo, todo era nerviosismo y en tiempo cumplido de esa segunda parte, Agustín Favre metió un golazo de media distancia que terminó por hundir todas las ilusiones del “decano” que concluyó su partido con el 1 a 0 y se aferró a una ayuda de Boca Unidos que nunca llegó porque el equipo correntino perdió ante El Linqueño.

Con estos resultados se terminó concretando el descenso de Sarmiento del Federal “A” a una fecha de que termine la fase Reválida. El conjunto chaqueño estaba en la categoría desde el año 2014 y ahora deberá afrontar en el 2027 el nuevo torneo Argentino del Interior. En la siguiente fecha, solo por completar el calendario, el equipo “decano” deberá recibir a El Linqueño en el Centenario.

SÍNTESIS:

GIMNASIA (1): Emilio Rébora; Juan Casares, Tomás Palladino, Facundo Laumann, Felipe Rocca y Juan Rodríguez; Micael Bogado, Santiago Lebus y Lautaro Altamirano; Nicolás Garnier y Luis Vila. DT: Martín Pinilla.

SARMIENTO (0): David Acuña; Gerónimo Ulibarri, Franco Domínguez, Pablo Moreyra, Nahuel Franco y Juan Derewicky; Ivo Di Buo, Pablo Martínez, Cristian Almirón y Lázaro Barlessi; Max Pared. DT: Pablo Ríos.

Gol: 47ST Agustín Favre (G).

Cambios: 15ST Gonzalo Alarcón por Martínez (S). 16ST Agustín Favre por Lebus (G). 25ST Leandro González por Derewicki (S). 25ST Carlos Giménez por Franco (S). 25ST Agustín García por Vila (G). 35ST Matías Ayala por Almirón (S). 35ST Cristian Maidana por Di Buo (S). 43ST Augusto Sonzogni por Garnier (G).

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti. Asistentes: Martín Nardelli y Leonel Suárez. Cuarto árbitro: Patricio Destefano. Estadio: “Manuel y Ramón Núñez”, de Gimnasia.