Rosario Central venció a Tigre con un penal de Di María

DI MARÍA METIÓ EL PENAL Y EL CANALLA SIGUE DANDO PELEA

Crónica: Rosario Central derrotó 1-0 a Tigre como visitante gracias a un gol de Ángel Di María de penal. El Canalla consiguió tres puntos importantes en un partido cerrado y continúa firme en la pelea, mientras que el conjunto de Victoria no pudo encontrar el camino para llegar al empate.

Rosario Central volvió a festejar fuera de casa. El equipo rosarino se impuso 1-0 ante Tigre en un encuentro de pocas diferencias, que terminó resolviéndose desde los doce pasos.

El partido tuvo un desarrollo equilibrado desde el comienzo. Tigre intentó aprovechar la localía y hacerse cargo de la iniciativa, mientras Central apostó por mantener el orden y esperar el momento adecuado para atacar.

La igualdad se sostuvo durante buena parte del encuentro. Los espacios fueron escasos y cada avance exigió precisión para superar a defensas que lograron mantenerse firmes.

DI MARÍA NO PERDONÓ DESDE LOS DOCE PASOS

La situación que terminó definiendo el partido llegó con una oportunidad desde el punto penal. Ángel Di María tomó la responsabilidad y convirtió para poner al Canalla 1-0 arriba.

El gol obligó a Tigre a modificar su postura. El conjunto local tuvo que adelantar sus líneas y buscar con mayor insistencia el arco de Central, que encontró en la ventaja un escenario favorable para manejar el desarrollo.

Central, mientras tanto, intentó aprovechar los espacios que dejó su rival y sostuvo la diferencia con concentración.

TIGRE BUSCÓ, CENTRAL RESISTIÓ

Durante el tramo final, Tigre fue en busca del empate. La necesidad de encontrar el gol llevó al equipo local a asumir riesgos y jugar cada vez más cerca del área visitante.

Central tuvo que defender la mínima ventaja y evitar cualquier error que pudiera devolverle la igualdad al partido. El Canalla consiguió sostener el resultado y terminó llevándose una victoria de esas que se construyen desde la eficacia.

EL CANALLA SIGUE EN CARRERA

El 1-0 le permite a Rosario Central sumar tres puntos importantes y mantener su protagonismo. No necesitó una actuación brillante: encontró el gol en el momento indicado y después supo proteger la ventaja.

Tigre, en cambio, se quedó sin premio pese a intentar hasta el final.

Di María convirtió el penal, Rosario Central ganó 1-0 en Victoria y el Canalla sigue dando pelea. Un triunfo trabajado, ajustado y con valor de tres puntos.