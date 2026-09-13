Argentinos Juniors y Gimnasia La Plata empataron 1-1 en el Diego Armando Maradona

Argentinos Juniors perdía ante Gimnasia, se quedó con diez y parecía tener todo en contra. Pero reaccionó en el momento más difícil, encontró el empate y terminó rescatando un 1-1 en el Diego Armando Maradona.

El Diego Armando Maradona fue escenario de un partido que tuvo tensión, reacción y un desenlace que dejó sensaciones diferentes para ambos equipos. Argentinos Juniors y Gimnasia La Plata terminaron empatando 1-1, en un duelo en el que el conjunto local debió jugar buena parte del tramo decisivo con un hombre menos.

Gimnasia golpeó primero y consiguió ponerse en ventaja. El Lobo aprovechó su momento y obligó a Argentinos a cambiar el plan para intentar volver a meterse en partido.

El panorama se complicó todavía más para el Bicho cuando llegó la expulsión. Con diez jugadores, el equipo de La Paternal quedó condicionado y tuvo que afrontar los minutos finales con una desventaja que parecía difícil de remontar.

Pero Argentinos no bajó los brazos.

Con más empuje que fútbol, el conjunto local adelantó sus líneas, asumió riesgos y fue a buscar una igualdad que comenzó a convertirse en una cuestión de carácter.

Y tuvo su premio.

El Bicho encontró el 1-1 cuando más lo necesitaba y desató el festejo en el Maradona. La reacción, además, llegó con un jugador menos, lo que le dio todavía más valor al empate conseguido.

GIMNASIA DEJÓ ESCAPAR UNA VICTORIA

El Lobo había conseguido ponerse arriba y parecía tener el partido encaminado. Sin embargo, no pudo sostener la ventaja ante un Argentinos que terminó creciendo a partir de la adversidad.

Los minutos finales fueron de máxima tensión, con el local buscando el segundo y Gimnasia intentando resistir para llevarse los tres puntos.

UN EMPATE QUE VALE MÁS PARA EL BICHO

El 1-1 dejó un sabor diferente en cada vestuario. Gimnasia se quedó con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad, mientras que Argentinos celebró un punto que llegó después de jugar con diez y cuando el partido parecía cuesta arriba.

El Bicho reaccionó a tiempo, sacó carácter y evitó una derrota que parecía encaminada. En La Paternal, el empate terminó teniendo gusto a reivindicación.