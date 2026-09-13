Independiente 1-1 San Lorenzo dejó al Rojo con la sensación de que mereció algo más

Independiente fue el que más buscó y tuvo las mejores oportunidades, pero no logró sacar ventaja ante San Lorenzo. El clásico terminó 1-1 y dejó al Rojo con la sensación de que pudo haberse quedado con algo más.

Independiente y San Lorenzo protagonizaron un clásico intenso, disputado y con momentos de mucha tensión en el estadio del Rojo. El resultado final fue 1-1, en un partido en el que el conjunto local tuvo las situaciones más claras, aunque no consiguió transformar ese dominio en una victoria.

Desde el comienzo, Independiente intentó asumir el protagonismo. El Rojo buscó manejar la pelota, adelantó sus líneas y encontró espacios para acercarse al arco de San Lorenzo.

El visitante, por su parte, planteó un partido más cauteloso. San Lorenzo intentó cerrar los caminos hacia su área y apostar por las transiciones para aprovechar los espacios que dejaba Independiente cuando se lanzaba al ataque.

El partido tuvo momentos de ida y vuelta y ninguno consiguió imponer definitivamente sus condiciones. Independiente siguió insistiendo y tuvo varias oportunidades para desnivelar, pero entre la falta de precisión y las respuestas defensivas del Ciclón, el marcador permaneció equilibrado.

EL ROJO INSISTIÓ, PERO NO ALCANZÓ

Con el correr de los minutos, Independiente aumentó la presión. El equipo local fue en busca del triunfo y terminó jugando varios pasajes cerca del área rival.

San Lorenzo resistió y también tuvo sus momentos para lastimar. El empate comenzó a tomar forma como el resultado más probable de un clásico que nunca terminó de romperse.

En el tramo final, el Rojo volvió a buscarlo y generó nuevas situaciones, pero volvió a encontrarse con la falta de eficacia necesaria para quedarse con los tres puntos.

UN PUNTO QUE DEJA SENSACIONES DIFERENTES

El 1-1 terminó repartiendo los puntos en un clásico en el que Independiente hizo méritos para quedarse con más. San Lorenzo se llevó un empate trabajado y logró sostenerse ante la presión del local.

El Rojo tuvo las chances, buscó hasta el final y terminó pagando caro su falta de contundencia. El clásico, finalmente, no tuvo dueño.