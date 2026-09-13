Atlético de Madrid goleó a Real Sociedad sin Julián Álvarez

SIN JULIÁN ÁLVAREZ, EL COLCHONERO GOLEÓ EN SAN SEBASTIÁN

Atlético de Madrid se impuso 3-0 ante Real Sociedad como visitante y consiguió una contundente victoria en San Sebastián. Sin Julián Álvarez, el conjunto dirigido por Diego Simeone fue efectivo en ataque y construyó un triunfo que le permitió dominar el partido de principio a fin.

Atlético de Madrid volvió a Madrid con una victoria contundente. El Colchonero derrotó 3-0 a Real Sociedad en un encuentro en el que consiguió imponer su juego y aprovechar sus oportunidades para marcar diferencias.

La ausencia de Julián Álvarez fue uno de los datos destacados de la jornada. Sin el delantero argentino, Atlético tuvo que buscar otras alternativas en ataque y encontró respuestas suficientes para resolver un partido que podía presentarse complicado fuera de casa.

Real Sociedad intentó hacerse fuerte ante su público y disputar el control del encuentro, pero Atlético mostró desde temprano que no estaba dispuesto a conceder demasiado.

EL COLCHONERO ENCONTRÓ LOS ESPACIOS

Con el correr de los minutos, Atlético comenzó a encontrar mejores opciones para avanzar sobre el campo rival. El conjunto madrileño aprovechó los espacios y consiguió trasladar su dominio al marcador.

El primer gol modificó el desarrollo. Real Sociedad tuvo que asumir mayores riesgos para intentar descontar, mientras Atlético encontró más espacios para atacar.

La diferencia comenzó a crecer y el equipo de Simeone fue tomando el control de un partido que terminó resolviendo con autoridad.

ATLÉTICO NO LE DIO VIDA A LA REAL

Real Sociedad intentó reaccionar, pero Atlético mantuvo el orden y evitó que el conjunto local pudiera volver a meterse en partido.

El 3-0 terminó de sentenciar el encuentro y dejó sin margen a la Real Sociedad. Atlético aprovechó sus momentos y, una vez conseguida una ventaja importante, manejó el desarrollo hasta el final.

UNA GOLEADA SIN JULIÁN

El triunfo tuvo además un condimento particular: Atlético consiguió una goleada lejos de casa sin contar con Julián Álvarez.

El Colchonero respondió colectivamente y encontró en sus otras piezas ofensivas las soluciones necesarias para marcar tres goles y mantener el arco en cero.

Atlético de Madrid goleó 3-0 a Real Sociedad en San Sebastián. Sin Julián Álvarez, el equipo de Simeone mostró contundencia y se llevó una victoria que refuerza su confianza.