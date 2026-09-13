Franco Colapinto protagonizó una gran actuación en el Gran Premio de España y cruzó la bandera a cuadros en el séptimo puesto. El argentino sostuvo un ritmo competitivo, resistió la presión y cerró un domingo de enorme valor en la Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo un domingo para recordar en España. El piloto argentino completó una sólida carrera y terminó séptimo en el Gran Premio, después de una actuación en la que volvió a demostrar que puede pelear en la zona de puntos.

Desde las primeras vueltas, Colapinto se mostró competitivo y logró mantenerse en el grupo de los pilotos que peleaban por posiciones importantes. La carrera exigió concentración y un manejo preciso para no perder terreno en una pista donde cada detalle podía marcar diferencias.

Con el paso de las vueltas, Franco fue consolidando su posición. Sin regalar metros y aprovechando cada oportunidad, consiguió mantenerse dentro de los diez primeros y acercarse a un resultado que podía convertirse en uno de los mejores de su temporada.

El argentino llegó al tramo final con todo por resolver. La presión aumentó, pero Colapinto respondió con firmeza y mantuvo el ritmo necesario para asegurar el séptimo lugar.

UN DOMINGO PARA ILUSIONARSE

El séptimo puesto representa un resultado importante para Colapinto. No solo por los puntos conseguidos, sino también por la manera en la que construyó la carrera, mostrando consistencia y capacidad para sostenerse en un pelotón muy competitivo.

Franco volvió a dejar su sello en una jornada en la que la bandera argentina apareció nuevamente entre los protagonistas de la Fórmula 1.

COLAPINTO, OTRA VEZ EN LOS PUNTOS

El piloto argentino cerró el Gran Premio de España con una actuación que alimenta la ilusión de cara a las próximas fechas. Séptimo, competitivo y con un domingo de alto nivel.

Colapinto metió un carreron. Y el domingo de Franco volvió a terminar con puntos y con la bandera argentina bien arriba. 🇦🇷🏁