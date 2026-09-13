CHACO For Ever sumó un punto que sirve y mucho en Santiago

For Ever cosechó un punto importantísimo en su lucha por evitar el descenso al terminar 0 a 0 ayer ante un rival directo como Mitre en Santiago del Estero por la 29ª fecha de la zona “A” de la Primera Nacional de fútbol.

Con el empate, el equipo de Daniel Cravero sigue arriba de siete equipos (descienden dos), pero no se puede descuidar ya que solamente aventaja por tres puntos al último que hoy estaría descendiendo (San Miguel).

El elenco chaqueño mantuvo por quinto partido consecutivo su arco en cero y volverá a jugar el domingo, a las 17, ante Almirante Brown de Isidro Casanova en el “Juan Alberto García”.

EL PARTIDO

En la primera parte el partido fu8e chat y con pocas llegadas. For Ever armó un 4-4-2 con Carrizo como “5” más posicional y Nievas para romper por presión, Gaggi y “Lei” Fernández por las bandas, y arriba Cerrudo de media punta y Díaz Chaves de “falso 9” y bajando mucho para tratar de tener contacto con la pelota.

Mitre también armó dos líneas de cuatro y dejó dos puntos arriba. Tuvo un par de aproximaciones con Mendoza (cabezazo que tapó Caprio) y Ramírez (no llegó a conectar bien tras centro de Ferrari).

El “negro” tuvo en un tiro de Cerrudo que se fue por arriba su chance más concreta, tras una buena serie de toques. Y luego el equipo chaqueño dilapidó varias “contras” en las que pasó con mucha gente al ataque, pero no pudo finalizar bien de tres cuartos en adelante.

COMPLEMENTO

En el inicio de la segunda parte el local tuvo un par de ocasiones con Ramírez: primero un remate que se desvió y tapó bien Caprio con una mano; y luego un remate de afuera del área que hizo exigir abajo y contra su palo derecho al “1” de For Ever.

Pasados los 20’ el “negro” se fue soltando. Lo tuvo Luque y su disparo de media distancia se fue cerca del ángulo superior izquierdo. Y luego un remate de Nievas que se fue cerca del palo derecho de Pietrobono.

Luego, en una ráfaga de 5’ los santiagueños tuvieron tres ocasiones: Machado anticipó a Caprio de cabeza y la pelota se fue arriba; Ramírez la desvió de taco y salvó el arquero; y Machado otra vez de arriba definió y la pelota se fue apenas afuera.

En los últimos 15’ pasó poco. Mitre sintió el desgaste y For Ever se refugió bien atrás sabiendo de la importancia del punto.

Fue 0 a 0, que para For Ever sirve y mucho en su afán por sostenerse en la Primera Nacional.

SÍNTESIS

MITRE 0: Ignacio Pietrobono; Brian Mieres, Yonathan Cabral, Daniel Abello y Franco Ferrari; Enzo Avaro, Juan Alesandroni, Martín Vázquez y Agustín Ramírez; Lautaro Mendoza y Marcos Machado. DT: Claudio Biaggio.

FOR EVER 0: Nicolás Caprio; Alan Luque, David Valdez, Mathias Silvera y Agustín Ojeda; Enzo Gaggi, Juan Manuel Carrizo, Brian Nievas y Leandro Fernández; Juan Cruz Cerrudo y Mateo Díaz Chaves. DT: Daniel Cravero.

Cambios: en Mitre, 15ST Rodrigo González por E. Avaro; 28ST Alan López por M. Vázquez; 36ST Juan P. Zárate por L. Mendoza. En For Ever, 10ST Mauricio Tevez por L. Fernández; 18ST Federico Moreno por E. Gaggi; 33ST Andrés Lioi por B. Nievas y Gonzalo Melgarejo por M. Díaz Chaves.

Árbitro: Matías Billone. Asistentes: Gonzalo Ferrari y Matías Coria. Cuarto árbitro: César Ceballos. Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione, de Mitre.