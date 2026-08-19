River prepara una formación inédita para visitar a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

River afrontará esta noche su primer partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante Independiente Santa Fe, en la altura de Bogotá, y Eduardo Coudet ya tomó una decisión importante para el armado del equipo: Thiago Almada comenzará en el banco de suplentes.

El mediocampista viene de un fuerte desgaste en el triunfo ante Argentinos Juniors del domingo y el cuerpo técnico optó por preservarlo de entrada ante la exigencia física que supone jugar en El Campín de Bogotá, ubicado a 2.553 metros de altura sobre el nivel del mar.

La idea del Chacho es que Almada pueda ser una alternativa durante el partido, que comenzará a las 21:30 y marcará el inicio de una serie que encuentra al Millonario con varias bajas obligadas.

La lista de convocados confirmó que Marcos Acuña y Gonzalo Montiel no lograron recuperarse de sus lesiones y quedaron fuera del viaje. Además, Sebastián Driussi tampoco fue incluido, ya que el cuerpo médico decidió preservarlo tras sufrir su sexto desgarro desde su regreso al club.

Sin Montiel ni Giovanni González (no figura inscripto), el lateral derecho será ocupado por Lucas Martínez Quarta, quien tiene poca experiencia en ese puesto. La zaga central estará conformada por Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero, mientras que por la izquierda jugará Facundo González, ante la ausencia de Francisco Ortega, que tampoco está habilitado para el torneo continental. Así, River presentará una línea de fondo compuesta íntegramente por defensores centrales.

El Chino Martínez Quarta deberá jugar como lateral derecho improvisado (Foto: Reuters).

El mediocampo y el ataque, con el sello de Coudet

En la mitad de la cancha, Aníbal Moreno y Tobías Andrada seguirán como dupla de contención, una sociedad que el entrenador mantiene firme. Por los costados, Joaquín Freitas se ubicará sobre la derecha y Tomás Galván por la izquierda. La delantera estará integrada por Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

La probable formación de River para el duelo en Bogotá

Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.