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Crece la incertidumbre por Dibu Martínez: Aston Villa anunció la contratación de un arquero que fue figura del Mundial

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El club inglés sumó al arquero japonés Zion Suzuki y plantea un signo de interrogante sobre el argentino, que busca una oportunidad en el mercado tras caerse su transferencia a la Juventus.

El Aston Villa anunció este miércoles la incorporación del arquero japonés Zion Suzuki, una de las revelaciones del Mundial 2026, y del defensor italiano Matteo Ruggeri. Ambos refuerzos llegan para potenciar la defensa del club inglés, que se prepara para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones.

La llegada de Suzuki, de 23 años, encendió las alarmas sobre el futuro de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero argentino, campeón mundial con la Selección en Qatar 2022 y que volvió a ser protagonista en la final de 2026, podría estar viviendo sus últimos días en el club de Birmingham.

La intención del argentino es conseguir un nuevo destino pero, de momento, no tiene opciones concretas en el mercado luego de que se cayera la posibilidad de ser transferido a la Juventus de Italia.

Quién es Zion Suzuki, el arquero que amenaza el puesto de Dibu Martínez

Suzuki, nacido en Estados Unidos, debutó profesionalmente a los 18 años en el Urawa Red Diamonds de Japón. Tras un paso por el fútbol belga con el Sint-Truiden, el arquero se consolidó en el Parma de la Serie A, donde jugó las dos últimas temporadas y se destacó en el reciente Mundial.

Suzuki fue una de las figuras del Mundial (Foto: Reuters).
Suzuki fue una de las figuras del Mundial (Foto: Reuters).

El traspaso de Suzuki al Aston Villa se cerró en una cifra cercana a los 35 millones de euros (unos 40 millones de dólares), según informaron medios británicos. Su gran actuación en la Copa del Mundo lo puso en la mira de varios clubes europeos, pero finalmente fue el equipo inglés el que se quedó con sus servicios.

Junto a Suzuki, el club inglés también oficializó la llegada del lateral izquierdo Matteo Ruggeri, de 24 años, procedente del Atlético de Madrid. Ruggeri se formó en las inferiores del Atalanta, donde logró conquistar la Europa League en 2024 antes de pasar al fútbol español.

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