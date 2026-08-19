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Jonathan Calleri palpitó el cruce entre San Pablo y Boca por la Copa Sudamericana: “Va a ser muy especial”

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En su paso por el club de la Ribera entre 2014 y 2015, el atacante convirtió 23 goles en 61 partidos, y consiguió dos títulos.

Jonathan Calleri se emocionó luego de que se confirmara el cruce entre San Pablo y Boca por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, lo que hará que el goleador regrese a la Bombonera, uno de los lugares donde fue más feliz.

“Será un partido muy especial para mí. Voy a volver a La Bombonera después de 11 o 10 años. Creo que toda mi familia va a estar ahí. Tengo muchos amigos que seguramente ya me deben estar mandando mensajes”, confesó el atacante.

Pese al afecto por su exclub, el delantero dejó en claro que el objetivo del equipo brasileño será pasar de ronda y palpitó el cruce ante el Xeneize: “Vamos a pelear allá para intentar ganar y venir aquí a definir el partido. Sabemos que será un partido muy difícil”.

San Pablo le ganó a Bolivar y se enfrentará con Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (REUTERS/Jean Carniel)
San Pablo le ganó a Bolivar y se enfrentará con Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (REUTERS/Jean Carniel)

Además, habló sobre el buen presente de Boca tras la llegada del Vasco Arrubarrena, con quien compartió la temporada 2014/2015: “Ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador, y nosotros vamos a hacer todo para conseguir la clasificación”.

En su paso por el club de la Ribera entre 2014 y 2015, el atacante convirtió 23 goles en 61 partidos. Su hito más recordado fue aquel inolvidable gol de rabona a Quilmes, el día del regreso de Carlos Tevez.

En su paso por el club de la Ribera entre 2014 y 2015, el atacante convirtió 23 goles en 61 partidos. Su hito más recordado fue aquel inolvidable gol de rabona a Quilmes, el día del regreso de Carlos Tevez. (Reuters)
En su paso por el club de la Ribera entre 2014 y 2015, el atacante convirtió 23 goles en 61 partidos. Su hito más recordado fue aquel inolvidable gol de rabona a Quilmes, el día del regreso de Carlos Tevez. (Reuters)

Además, vistiendo la camiseta xeneize conquistó el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año, por lo que dejó un buen recuerdo en el hincha.

La serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana abrirá su llave en La Bombonera entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que la revancha en el Estadio Morumbí se disputará entre el 15 y el 17 de septiembre.

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