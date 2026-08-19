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Carlos Sainz aseguró su lugar en la Fórmula 1 para la temporada 2027: renovó su contrato con Williams

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Con Sainz y Albon confirmados, Williams apuesta a sostener una dupla experimentada para intentar dar un salto de calidad y convertirse en protagonista de la Fórmula 1.

Los rumores habían puesto a Carlos Sainz como uno de los protagonistas del mercado de pilotos de la Fórmula 1. El irregular rendimiento de Williams durante la temporada había alimentado las versiones sobre una posible salida del español y hasta lo habían vinculado con Alpine de cara al futuro. Una situación que, indirectamente, también tocaba de cerca a Franco Colapinto, involucrado en las especulaciones sobre el futuro de la escudería francesa.

Finalmente, ese escenario quedó descartado. Williams confirmó la continuidad de Sainz con un nuevo contrato plurianual, una noticia que ya había sido adelantada en los últimos días y que tuvo su confirmación oficial.

Sainz renovó su compromiso y confía en que Williams puede volver a lo más alto (foto: X/WilliamsF1)
Sainz renovó su compromiso y confía en que Williams puede volver a lo más alto (foto: X/WilliamsF1)

La decisión del español supone un fuerte respaldo al proyecto de la escudería de Grove, incluso después de un 2026 por debajo de las expectativas. Sainz, que llegó al equipo en 2025 como reemplazo de Colapinto, decidió poner su confianza en el trabajo que Williams lleva adelante para recuperar protagonismo en la Fórmula 1 y volver a pelear por los primeros lugares de la parrilla.

El español seguirá en Williams junto a Alex Albon, cuya continuidad también fue confirmada, y ambos serán los encargados de liderar el proyecto de la escudería en su temporada aniversario.

El español seguirá en Williams junto a Alex Albon, cuya continuidad también fue confirmada para la F1 2027 (foto: X/F1)
El español seguirá en Williams junto a Alex Albon, cuya continuidad también fue confirmada para la F1 2027 (foto: X/F1)

Las palabras de Sainz y su apuesta por Williams para dar el salto de calidad

“Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Williams. Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas”, expresó Sainz.

El español aseguró además que su objetivo continúa siendo ayudar a que Williams “vuelva al lugar que le corresponde” y destacó que confía en que el equipo tiene las herramientas necesarias para conseguirlo.

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