Samuel Vargas: “Votar la Reiterancia es cuidar al vecino, No votarla es ponerse del lado de los delincuentes”

El diputado provincial Samuel Vargas ratificó su decisión de acompañar el proyecto de Ley de Reiterancia Delictiva, al considerar que se trata de una herramienta necesaria para fortalecer la seguridad de los chaqueños y evitar la denominada “puerta giratoria” de la Justicia.

“Yo voy a votar la Ley de Reiterancia porque quiero cuidar al vecino. Porque quienes nos eligieron esperan de nosotros respuestas concretas. Nuestra responsabilidad es defender a las familias chaqueñas y darle herramientas a la Justicia para que quienes reiteran conductas delictivas no vuelvan inmediatamente a las calles”, sostuvo Vargas.

“A quienes no quieren votar la Reiterancia les pregunto: ¿de qué lado están? Nosotros tenemos claro de qué lado estamos: del lado del vecino, de las víctimas y de las familias que todos los días reclaman mayor seguridad. No votar esta ley es ponerse del lado de los delincuentes”.

Vargas cuestionó que algunos sectores del ámbito legislativo estén más concentrados en la campaña electoral 2027 y en sus candidaturas que en los problemas concretos que atraviesan los chaqueños.

Nosotros estamos pensando en el vecino que vuelve a su casa con miedo, en la familia que sufrió un robo y en quienes reclaman que la Justicia tenga herramientas para actuar”, afirmó.

El proyecto propone modificar el Código Procesal Penal de la Provincia para incorporar” la reiterancia delictiva como un elemento específico a considerar al momento de evaluar el peligro de fuga, el entorpecimiento de una investigación y la necesidad de disponer prisión preventiva”.

La iniciativa establece que, cuando existan elementos suficientes, puedan valorarse circunstancias como la existencia de otros procesos penales, declaraciones de rebeldía, incumplimientos de restricciones, antecedentes de evasión de la Justicia, hechos cometidos con violencia o con armas, o la participación de más de dos personas.

“Esto no significa condenar a nadie sin juicio. La presunción de inocencia se mantiene. Lo que estamos haciendo es darle a la Justicia una herramienta para evaluar objetivamente el riesgo cuando una persona tiene otros procesos y existen circunstancias que hacen necesario proteger a la sociedad”, explicó Vargas.

El diputado remarcó que uno de los objetivos centrales es terminar con la denominada “puerta giratoria”, evitando que personas involucradas reiteradamente en hechos delictivos recuperen rápidamente la libertad cuando existan fundamentos legales para disponer una medida de coerción.

“Yo tengo una posición muy clara: primero está el vecino. Primero están las familias, las víctimas y quienes todos los días salen a trabajar y quieren vivir tranquilos. Por eso voy a votar la Reiterancia. Y espero que todos los diputados que fueron elegidos por el pueblo chaqueño estén a la altura de este momento y acompañen una ley que busca cuidar a nuestra gente”, concluyó Vargas.