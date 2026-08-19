Kicillof en la CGT Chaco: “Qué macro va a andar bien si a la gente no le alcanza”

En el marco de la asunción de la nueva conducción de la CGT del Chaco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó el rumbo económico nacional, responsabilizó al Gobierno por el creciente endeudamiento de las familias argentinas y advirtió sobre el ajuste a la universidad pública, en un discurso que combinó diagnóstico económico con un llamado a la unidad sindical y política.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este miércoles del plenario de renovación de autoridades de la CGT Chaco, en Resistencia, en un acto que reunió a 88 organizaciones sindicales y contó con la presencia del exgobernador chaqueño Jorge Capitanich y del secretario de Interior de la CGT nacional, Héctor Daer. Kicillof agradeció especialmente a Capitanich, a quien describió como “un gran amigo de años, de décadas” y “ejemplo para todos nosotros”, y adelantó que la jornada continuaría con la firma de convenios en Colonia Benítez, un encuentro con la Federación Económica del Chaco y la presentación de un libro en la universidad.

Kicillof sostuvo que las políticas del Gobierno nacional están “destruyendo al trabajador, a su familia, y a su salario, y a su vida”, pero también “al sistema productivo comercial” del país. Enumeró como síntomas los cierres de empresas, los despidos, la precarización laboral y las tarifas de servicios públicos “dolarizadas”.

Sobre los indicadores macroeconómicos, ironizó: “qué macro va a andar bien si a la gente no le alcanza” en “millones de micro, millones de familias, millones de vidas”. Y agregó, dirigiéndose al Gobierno: “que vayan a estudiar economía de nuevo”.

También apuntó contra el Ministerio de Trabajo nacional, que según dijo “no homologa paritarias arriba de cero”, en lo que calificó como una decisión deliberada y no un error de gestión.

La identidad peronista como eje del reclamo

Kicillof enmarcó ese diagnóstico en una definición de identidad política: “Nosotros somos peronistas”, afirmó, y agregó que “para el peronismo son los trabajadores, son los empresarios nacionales” los sujetos centrales, junto con “el Estado” como el actor que permite “llevar adelante un proceso de desarrollo”. Con esa caracterización, buscó diferenciar su diagnóstico de la crisis del planteo oficial de que el ajuste afecta únicamente a un sector, y presentó al binomio trabajadores-empresarios nacionales, sostenido por el Estado, como el modelo en disputa frente a las políticas del Gobierno nacional.

El endeudamiento de las familias, en el centro del discurso

Uno de los ejes centrales del discurso fue el sobreendeudamiento de los hogares. Kicillof rechazó la frase presidencial de que “nadie le puso la pistola en la cabeza” a nadie y que el fenómeno sería “un problema entre privados”. Calificó esa lectura directamente de “mentira”.

Para el gobernador, la desregulación del crédito —bancos, tarjetas, billeteras digitales y financieras— explica que la gente se haya endeudado, no por gusto sino porque, dijo, “se está endeudando para pagar la vida”. Y remató: “el problema de la Argentina tiene nombre y apellido, se llama Javier Milei y es su plan económico”.

Universidad pública y recursos naturales

Sobre su paso por la universidad, sostuvo que el Gobierno “quiere detonar la Universidad Pública Argentina, que es un orgullo”. En cuanto a los recursos naturales, comparó la carga impositiva de un “quiosquero” o un “panadero” con la de “las petroleras más grandes del mundo”, y calificó ese esquema de “espantoso” e “imperdonable”.

Kicillof interpretó la recorrida del Gobierno por las provincias como una búsqueda de reformar el sistema electoral para asegurarse “cuatro años más” de gestión. Llamó a construir “desde abajo para arriba” y cerró apelando a la militancia frente a lo que llamó el uso de “computadoras” y “algoritmos” por parte de sectores afines al oficialismo: “No nos van a ganar, ni con computadoras, ni con algoritmos, para eso estamos, para un país más justo, para una patria libre y soberana”.