Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Sorpresa en Salta: una mujer asegura que la Virgen Rosa Mística volvió a llorar sangre después de dos años

Published

Habría ocurrido luego de que un nene estuviera rezando en su casa por su salud. “Esto no deja de sorprendernos”, expresó la dueña de la vivienda en donde permanece la figura.

Después de dos años, la Virgen Rosa Mística volvió a llorar sangre y despertó la sorpresa entre los vecinos de Metán, en el sur de Salta.

El episodio ocurrió durante la noche del martes en el oratorio que funciona en la casa de Rosana Mendoza, propietaria de la figura.

Según contó la mujer a la prensa local, un nene había estado allí rezando por su salud y, luego de que se fue, ella se acercó a observar a la Virgen.

“Estaba un niño orando y cuando se fue observé anoche que la Virgen volvió a derramar lágrimas que parecen sangre”, relató Mendoza.

En ese sentido, detalló que eran alrededor de las 21.30 cuando advirtió que la cara de la imagen estaba nuevamente cubierto.

“Esto no deja de sorprendernos porque pasaron dos años desde la última vez que lloró”, señaló la mujer.

El antecedente más reciente se había registrado en julio de 2024. En aquella oportunidad, Mendoza había contado que encendió una vela y rezó frente a la imagen para pedir por la aparición de Loan Peña y otra nena que permanecían desaparecidos.

De acuerdo a su relato de entonces, entró al oratorio cerca de las 13.15 y encontró el rostro de la Virgen cubierto nuevamente por manchas que parecían lágrimas de sangre.

La historia de la Virgen Rosa Mística de Metán

La pequeña imagen pertenece a la familia Frías-Mendoza, que vive sobre la calle San Lorenzo de Metán, donde también funciona el oratorio.

Según los relatos de sus integrantes, el primer episodio ocurrió el 5 de abril de 2017. Alrededor de las 8.15, fue la primera vez que la Virgen Rosa Mística derramó lágrimas.

La figura está hecha de yeso y mide unos 50 centímetros. La familia sostiene que, en distintas ocasiones, de sus ojos brotó un líquido que terminó cubriendo de rojo su rostro. En otros episodios, en cambio, las lágrimas fueron descriptas como cristalinas.

Desde entonces, los supuestos fenómenos atribuidos a la imagen generaron repercusión entre los vecinos de Metán. Sin embargo, la Iglesia de Salta no realizó hasta el momento un reconocimiento oficial de estos hechos como fenómenos sobrenaturales.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Economia

Presionado por la caída en las encuestas, Caputo habilita préstamos en dólares y la plata de la Anses para mover la economía

Toto Caputo se animó a dar el paso que le venían exigiendo los bancos hace meses: habilitarlos al menos parcialmente a prestar los dólares...

3 días ago

Diputados

Samuel Vargas: “Votar la Reiterancia es cuidar al vecino, No votarla es ponerse del lado de los delincuentes”

  El diputado provincial Samuel Vargas ratificó su decisión de acompañar el proyecto de Ley de Reiterancia Delictiva, al considerar que se trata de...

1 día ago

Deportes

El dato clave que trascendió sobre el casamiento de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Portugal

El crack portugués se casó durante sus vacaciones en una ceremonia íntima y generó un gran revuelo entre sus fanáticos. Luego del fracaso mundialista...

3 días ago

Deportes

El DT de Inter Miami contó cómo está Messi tras la muerte de su papá y anticipó que llevará “de a poco” su regreso

Guillermo Hoyos adelantó que el astro argentino irá sumando minutos paulatinamente tras la pérdida de su padre Jorge. Lionel Messi está en duda para el partido...

3 días ago