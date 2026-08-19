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“Le está resultando difícil”: Germán Martínez reveló por qué el Gobierno no logra eliminar las PASO

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El jefe de la bancada de Unión por la Patria aseguró que Javier Milei no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para suspender las primarias.

El diputado nacional y jefe del bloque de Unión por la PatriaGermán Martínez, aseguró que el Gobierno no tiene los votos para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según el legislador, la iniciativa se encuentra paralizada en el Congreso por la falta de acuerdos políticos con otros sectores. En este sentido, el diputado aseguró que al oficialismo “le está resultando difícil poder conseguir los votos” para avanzar con la suspensión.

Según Martínez, el oficialismo ya se demoró en llevar el tema al recinto y asegura que es una prueba de que no tiene el apoyo. “Si no lo está haciendo el gobierno, es porque realmente le está resultando difícil poder conseguir los votos”, subrayó.

En este sentido, el diputado vinculó la estrategia electoral de Javier Milei con una ambición de permanencia en el poder. “Detrás de la eliminación de las PASO está el proyecto reeleccionista de Milei”, denunció Martínez. Según su visión, este plan busca asegurar cuatro años más de las políticas económicas que viene aplicando. Además, denunció que esto incluye mayor desempleo, falta de inversión en rutas y sobreendeudamiento de las familias.

German Martínez

En este sentido, Martínez pidió a la ciudadanía y a sus pares legislativos “vincular lo electoral con la vida cotidiana”, argumentando que la continuidad del modelo libertario impactará directamente en temas sensibles como el financiamiento universitario y la situación de las personas con discapacidad.

 

 

Un desafío para la oposición sobre las PASO

En otro tramo de la entrevista, Martínez puso en duda el rol que jugarán otros espacios opositores como el PRO y la UCR. El legislador se preguntó por qué estos sectores aceptarían eliminar las PASO, privándose de una herramienta que podría ser vital para ellos también en 2027.

“¿Por qué hoy se van a privar de tener una herramienta que puede resultar importante el año que viene? Vale para nosotros, pero también vale para Macri, vale para el radicalismo”, planteó Martínez. De esta manera, sugirió que acompañar al Gobierno sin certezas sobre el éxito de la gestión de Milei sería un error estratégico para esas fuerzas.

La estrategia del peronismo para sostener las primarias

De cara a lo que viene, Martínez confirmó que su espacio está trabajando en una “distribución de responsabilidades” para dialogar con gobernadores, partidos y legisladores de diversos sectores para sostener las primarias como mecanismo de selección de candidatos.

Finalmente, el diputado destacó que ver al peronismo unido y con una alternativa clara genera una “opción de esperanza” en la gente. Aseguró que el objetivo es demostrar que hay un proyecto diferente frente al “desmadre que se está produciendo” y que la defensa de las PASO es un paso fundamental en ese camino.

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