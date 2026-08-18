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“Michelle Notagay nos cuenta que su ex el Artista le pidió para volver”

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Si bien sabemos que Michelle y el Artista del genero Urbano llevan 4 años en idas y vueltas.

Como fue? El me escribe todo el tiempo. felicitándome por mi lanzamiento de mi Programa ” nueva temporada en 2Reyes Stream.
Cosa que no todas las personas lo hicieron. Y para mi eso es muy importante.

 

 

El a pesar de nuestra distancia nunca dejo de escribirme, y yo tampoco hice mi vida con otra persona.
Siempre estuve soltera y sola.

Se preguntaran quien es esa importante persona, pero yo llevo mi vida personal totalmente discreta.

Solo les puedo contar que para el yo soy diferente y siempre fui su prioridad.
Todos sabemos que el siempre fue atento, me dio los mejores regalos, lleva una vida lujosa y jamás me hizo sentir menos.
Siempre va a ser mi Artista favorito 💕

Al ser un Artista muy conocido el siempre me trató como una reina, como yo me merezco, lo bueno que nosotros dos somos solteros y sin hijos.
Tenemos un perro pero eso hace que aún más estemos unidos.

Pero voy a tomar mi tiempo y lo voy a pensar!

Hasta mientras no se pierdan todos los jueves de 21 a 23hs mi Programa MN Michelle Notagay por 2Reyes Stream

https://www.instagram.com/reel/Dbysk2ou7S7/?igsh=MXRmanVrYTRwaGgxcg==

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