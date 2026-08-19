El insólito error en la transmisión de la Copa Libertadores: no advirtió que había terminado la tanda de penales

Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Fluminense y la definición por penales dejó una insólita escena en la transmisión. La relatora de Fox Sports, Paz Zubiri, no se dio cuenta de que la tanda había terminado y continuó narrando como si todavía quedaran remates por ejecutar.

El equipo mendocino igualó 1-1 con Fluminense este martes, en el estadio Malvinas Argentinas, por la vuelta de los octavos de final. Como el encuentro de ida en el Maracaná había terminado 0-0, la serie tuvo que definirse desde los doce pasos. Finalmente, el conjunto brasileño se impuso 5-4 y avanzó a los cuartos de final.

Independiente Rivadavia v Fluminense – Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina. (Foto: REUTERS/Ramiro Gomez)

Terminó la tanda de penales, pero la relatora no se dio cuenta

La tanda tuvo un desenlace dramático. Fábio, arquero de Fluminense, le atajó el remate decisivo a Rodrigo Atencio y selló la clasificación del equipo carioca. Mientras los futbolistas brasileños festejaban y los jugadores de Independiente Rivadavia quedaban tendidos sobre el césped, la transmisión protagonizó un insólito momento.

“¡Termina tapando el arquero! ¡Termina tapando Fábio! Cinco a cuatro, damas y caballeros. Se termina poniendo esta serie ¡lo festeja Fluminense!”, relató Zubiri.

Sin embargo, segundos después cometió el blooper que llamó la atención de los televidentes. “Estamos 5 a 4, no lo puede creer del otro lado Atencio”, expresó, como si la tanda todavía no hubiera finalizado.

El silencio de su comentarista en el estudio dejó en evidencia la confusión. La definición ya estaba terminada y Fluminense había conseguido la clasificación a los cuartos de final de la Libertadores.

Paz Zubiri tiene 23 años, es oriunda de Azul. (Foto: pachuzubiri/Instagram)

Quién es Paz Zuburi, la relatora que no advirtió que había terminado la tanda de penales

Paz Zubiri tiene 23 años, es oriunda de Azul y llegó al relato deportivo después de un recorrido muy particular, que comenzó lejos de las transmisiones de fútbol.

Antes de convertirse en relatora, estuvo vinculada al deporte como arquera de hockey, actividad a la que llegó por invitación de una amiga. Esa experiencia la acercó al fútbol y la llevó a jugar en Alumni de Azul y posteriormente en River, donde fue seleccionada para integrar la reserva. Sin embargo, la pandemia interrumpió su actividad deportiva.

Fue durante el confinamiento cuando Zubiri encontró una nueva manera de vincularse con el deporte y la comunicación. Comenzó a realizar transmisiones de videojuegos junto a sus amigos y logró formar una comunidad en redes sociales.

Ese mundo terminó abriéndole una puerta inesperada: fue convocada para relatar torneos de Rocket League en televisión, su primera experiencia frente a un micrófono.

Mientras estudiaba Ingeniería en la UBA y luego de un paso por Platense, su crecimiento en redes fue cada vez mayor. Llegó a superar el millón de seguidores gracias a contenido relacionado principalmente con el gaming, aunque nunca dejó de lado su pasión por el fútbol.

También integró Binomio F.C., un equipo femenino de periodistas e influencers que se consagró campeón de la Liga de Streamers, donde compartió plantel con Lola del Carril.

Ese recorrido la llevó a tomar una decisión importante: dejó la carrera universitaria para dedicarse de lleno a la comunicación y al relato deportivo. Comenzó a estudiar formalmente la disciplina y, pese a las dificultades iniciales, logró consolidarse con el acompañamiento de su profesor Javier Tabares.

Su gran oportunidad llegó con “Relatoras”, el reality que buscaba descubrir nuevas voces para el periodismo deportivo. Zubiri participó mientras ya relataba partidos de la Copa Libertadores Femenina y terminó consagrándose ganadora del concurso.

Sin embargo, el premio no llegó a concretarse debido a que, tras el cambio de gobierno en 2023, se interrumpieron las transmisiones previstas en la TV Pública.