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Un piloto de Fórmula 1 se perderá el Gran Premio de Países Bajos: quién será su reemplazante

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La máxima categoría del automovilismo regresará este fin de semana en el circuito de Zandvoort después del receso de verano europeo.

Red Bull Racing confirmó una baja inesperada para el Gran Premio de Países Bajos: Isack Hadjar sufrió una lesión en la muñeca que le impedirá competir este fin de semana en el circuito de Zandvoort. Ante esta situación, la escudería decidió recurrir a Liam Lawson, quien volverá a compartir equipo con Max Verstappen.

La ausencia del piloto francés obligó a Red Bull a activar su plan de contingencia. Lawson, de 24 años, dejará Racing Bulls de manera momentánea para ocupar el asiento del RB22 y afrontar el desafío en el equipo principal.

El neozelandés marcha noveno en el Campeonato Mundial de F1 y viene mostrando regularidad, con presencia en los puntos en la mayoría de las carreras de la temporada.

El comunicado de Red Bull en sus redes sociales. (Foto: @redbullracing/X)
El comunicado de Red Bull en sus redes sociales. (Foto: @redbullracing/X)

Liam Lawson vuelve a ser compañero de Max Verstappen

La decisión tiene un condimento especial por el reciente historial entre los pilotos. La temporada pasada, Lawson comenzó como compañero de Verstappen en Red Bull, pero después de apenas dos carreras fue transferido a Racing Bulls en un intercambio que permitió que Yuki Tsunoda terminara el año en la escudería principal.

Para 2026, Red Bull decidió apostar por Hadjar como compañero de Verstappen después de sus buenas actuaciones y su ascenso dentro de la estructura. Entre sus resultados más destacados estuvo el podio que consiguió en Zandvoort en 2025, cuando terminó tercero y consiguió uno de los mejores resultados de su carrera.

Los horarios del GP de Países Bajos

La actividad en el circuito de Zandvoort comenzará el viernes 21 de agosto y tendrá un formato con carrera sprint.

Viernes 21 de agosto

  • Práctica libre 1: 7.30 a 8.30.
  • Clasificación de la sprint: 11.30 a 12.14.

Sábado 22 de agosto

  • Sprint: 7 a 8.
  • Clasificación: 11 a 12.

Domingo 23 de agosto

  • Carrera: 10.00.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

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