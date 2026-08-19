“Las billeteras virtuales estrangulan a la población”: Guillermo Michel denunció tasas de 1300%

El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel confirmó una presentación formal ante la Autoridad Nacional de la Competencia contra las billeteras digitales y proveedores no financieros. En diálogo con Radio Del Plata, denunció posibles conductas anticompetitivas y cuestionó las tasas de hasta 1300% de costo financiero total anual.

Michel explicó que la presentación alcanza a las 91 billeteras digitales autorizadas por el Banco Central y a otros 687 proveedores no financieros registrados ante el organismo. El legislador planteó que la investigación debería analizar las tasas, los algoritmos utilizados para otorgar créditos y la concentración del negocio.

La denuncia contra las billeteras virtuales

El diputado rechazó el argumento del Gobierno de que el endeudamiento representa únicamente un problema entre privados. Según sostuvo, las decisiones económicas oficiales afectan directamente los ingresos de trabajadores, jubilados y monotributistas. “Eso de que es un problema entre privados es una falacia”, afirmó Michel.

En ese sentido, señaló que el Gobierno mantiene los salarios y las jubilaciones como variables de ajuste mientras aumentan los gastos de los hogares. Para Michel, muchas familias recurren al crédito después de afrontar los gastos básicos. Por eso, consideró necesario establecer mecanismos que permitan refinanciar las pequeñas deudas a tasas razonables.

El legislador recordó que presentó un proyecto para utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con ese objetivo. La iniciativa propone financiar deudas de hasta 1,5 millones de pesos a una tasa cercana al 40%. La propuesta apunta a quienes se endeudaron para pagar servicios, comprar alimentos u afrontar otros gastos esenciales.

La propuesta de un “PIX argentino”

Michel también presentó otra iniciativa para crear un sistema público de pagos digitales inspirado en el PIX de Brasil. La propuesta busca desarrollar una plataforma administrada por el Estado que permita operar con distintas billeteras electrónicas y códigos QR, sin costo para los usuarios y con menores costos para los comercios.

El diputado sostuvo que existen desarrollos tecnológicos dentro de Arsat y el Banco Central que podrían servir como base para implementar el sistema. Según explicó, una herramienta de estas características permitiría aumentar la competencia y reducir los costos que enfrentan los comerciantes por las operaciones digitales.

Por otra parte, Michel advirtió que las tasas de los créditos pueden llegar a niveles extremadamente elevados. “Hay billeteras virtuales que, como tienen aplicaciones, tienen exenciones impositivas por la Ley del Software y terminan estrangulando a la gente, cobrándole 1300% de tasa de costo financiero total anual”, afirmó.

Sobre el cierre, el diputado sostuvo que la presentación ante la Autoridad Nacional de la Competencia buscará determinar si existen prácticas que vulneren las normas de defensa de la competencia y de protección al consumidor. Además, cuestionó que el Estado otorgue beneficios impositivos a empresas tecnológicas mientras algunas aplican costos financieros que, según denunció, dificultan todavía más la salida de los hogares endeudados.