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El cuadro neurológico de Jamal Musiala preocupa al Bayern Múnich y pone en duda su futuro: “Estamos ante un problema”

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El futbolista de 23 años fue diagnosticado con una condición que le provoca pérdidas de conocimiento repentinas.

La preocupación en el Bayern Múnich escaló a niveles máximos en las últimas horas. Tras confirmarse que Jamal Musiala sufrió dos desmayos en pleno campo de juego en solo tres días, la cúpula del club bávaro admitió abiertamente el impacto y la gravedad de la situación.

Uli Hoeness, presidente de honor de la institución, rompió el silencio en una entrevista televisiva y dejó en claro el estado de conmoción que se vive en el vestuario.

“Naturalmente con estos dos incidentes estamos ante un problema. En primer lugar para Jamal Musiala como persona. Me acuesto y me levanto pensando en él”, reconoció el histórico dirigente sobre los episodios ocurridos durante las jornadas del sábado y martes.

El futbolista Jamal Musiala volvió a desmayarse en un amistoso y encendió las alarmas en el Bayern Munich. (Foto: Reuters)
El futbolista Jamal Musiala volvió a desmayarse en un amistoso y encendió las alarmas en el Bayern Munich. (Foto: Reuters)

El propio futbolista fue el encargado de confirmar a través de sus redes sociales que padece una disfunción neurológica. Este diagnóstico explica las pérdidas momentáneas de conocimiento que sufrió en pleno partido y por las cuales ya se encuentra bajo tratamiento intensivo.

Desde la dirigencia señalaron que estaban al tanto del cuadro del atacante, aunque admitieron que jamás esperaban que los colapsos se dieran con semejante frecuencia en tan poco tiempo.

“De momento, para decirlo honestamente, estamos sin palabras. No nos hemos podido preparar y tenemos que aprender a manejar la situación”, agregó Hoeness al detallar el desconcierto que reina en la entidad germana.

Uli Hoeness, presidente de honor de la institución, rompió el silencio en una entrevista televisiva y dejó en claro el estado de conmoción que se vive en el vestuario. (AFP)
Uli Hoeness, presidente de honor de la institución, rompió el silencio en una entrevista televisiva y dejó en claro el estado de conmoción que se vive en el vestuario. (AFP)

A pesar de la incertidumbre, el dirigente aclaró que neurólogos especialistas dieron su aval por escrito para que Musiala continúe compitiendo en el alto rendimiento.

Con este complejo panorama de fondo, la presencia de la joven estrella para el choque de este sábado por la Supercopa de Alemania ante el Borussia Dortmund sigue siendo una verdadera incógnita.

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