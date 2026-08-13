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Samuel Vargas cuestionó la deuda de la gestión Capitanich: “Hay que hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que tomaron”

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El diputado provincial Samuel Vargas volvió a cuestionar el manejo financiero de la provincia durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich y puso el foco en el impacto que, según sostuvo, continúa teniendo el endeudamiento sobre las cuentas públicas del Chaco. Emprendimientosen Chaco

“En la vida hay que tener memoria, pero no memoria selectiva”, afirmó Vargas al referirse al pago de una nueva cuota de una deuda histórica que la provincia continúa afrontando.

Según explicó el legislador, Chaco abonará mañana una nueva cuota de 40 millones de dólares, con lo que el monto acumulado de pagos alcanzará aproximadamente los 240 millones de dólares, mientras que todavía quedarían otros 80 millones de dólares por cancelar.

Vargas sostuvo que estos compromisos representan una carga para las actuales y futuras administraciones y cuestionó a quienes reclaman que el Gobierno se concentre exclusivamente en la gestión.

“Cada vez que nos dicen ‘dedíquense a gobernar’, les vamos a recordar que también hay que hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que tomaron”, expresó.

En ese sentido, el diputado apuntó directamente contra la administración de Capitanich y sostuvo que las decisiones tomadas durante ese período siguen condicionando las posibilidades financieras de la provincia.

“Ni vendiendo las joyas de la abuela vamos a poder pagar todo el daño que Capitanich hizo a la provincia”, afirmó Vargas.

 

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